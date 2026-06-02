أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جيش الاحتلال سيُواصل عملياته العسكرية في جنوب لبنان وفق الخطط الموضوعة، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تفاهمات تهدف إلى منع توسيع نطاق التصعيد باتجاه بيروت.

استمرار التهديدات باستهداف بيروت

قال نتنياهو، في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء، نقلته وسائل إعلام عبرية، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان ستتواصل، مُلوّحا باستهداف العاصمة اللبنانية بيروت إذا استمرت الهجمات المنطلقة من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، وفق تعبيره.

كاتس: لا وقف لإطلاق النار

من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه "لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان"، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية والتوتر القائم على الجبهة اللبنانية.

تراجع عن قصف بيروت رغم التهديدات

كان نتنياهو وكاتس، قد أعلنا في وقت سابق من أمس الإثنين، إصدار تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالبدء في قصف بيروت، إلا أن تصريحاتهما المسائية عكست تراجعا عن تنفيذ الهجوم بشكل فوري، بعدما أشار ترامب إلى تفاهمات تحول دون تحرك القوات الإسرائيلية نحو العاصمة اللبنانية.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من أمس الإثنين، أن حزب الله اللبناني وافق على وقف شامل لإطلاق النار مع إسرائيل، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن آلية التنفيذ أو التوقيت.

تصعيد مستمر رغم جهود التهدئة

تأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد بين إسرائيل ولبنان، وسط استمرار التهديدات الإسرائيلية وتبادل التحذيرات، ما يُثير مخاوف من تجدد المواجهات واتساع نطاقها في المنطقة، بحسب تقارير وسائل إعلام عبرية وأمريكية.