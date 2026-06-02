إعلان

عمليات إطلاق صواريخ من لبنان تهز شمال إسرائيل وتُفعّل صفارات الإنذار

كتب : مصطفى الشاعر

12:14 ص 02/06/2026

رصد عمليات إطلاق صواريخ من لبنان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إطلاق صفارات الإنذار في بلدة "المطلة" شمال إسرائيل، عقب رصد عمليات إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية في نبأ عاجل.

الجيش الإسرائيلي يُفعّل الإنذارات

في غضون ذلك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه جرى تفعيل الإنذارات بعد رصد عمليات إطلاق من لبنان باتجاه مناطق في شمال البلاد، دون أن يُقدم في البداية تفاصيل إضافية بشأن عدد الصواريخ أو نتائج الرصد.

دعوات للسكان بالتوجه إلى الملاجئ

طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، من السكان في المناطق المستهدفة الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية والتوجه إلى الملاجئ والأماكن المحصنة، إلى حين صدور إشعارات جديدة بشأن الوضع الأمني.

استمرار المسار التفاوضي

وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي تأكيده، أن المحادثات المقررة بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الأمريكية واشنطن، غدا الثلاثاء، ستُعقد كما هو مخطط لها، رغم التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إسرائيل ولبنان جنوب لبنان حزب الله

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد تدخل أشرف زكي.. قبول اعتذار طلاب العرض المسرحي بحقوق العاصمة
جامعات ومعاهد

بعد تدخل أشرف زكي.. قبول اعتذار طلاب العرض المسرحي بحقوق العاصمة
الداخلية تصدر بيانا بشأن فيديو سرقة بائع الجرائد
حوادث وقضايا

الداخلية تصدر بيانا بشأن فيديو سرقة بائع الجرائد

أسرار النباتات المفترسة حول العالم.. صور تكشف غرائب وعجائب
علاقات

أسرار النباتات المفترسة حول العالم.. صور تكشف غرائب وعجائب
بينهم 4 أطفال.. الصور الكاملة لحادث مصرع 7 من أسرة واحدة بترعة المريوطية
حوادث وقضايا

بينهم 4 أطفال.. الصور الكاملة لحادث مصرع 7 من أسرة واحدة بترعة المريوطية
اتحاد الكرة يعلن موعد انضمام مرموش لمعسكر المنتخب بعد زفافه
رياضة عربية وعالمية

اتحاد الكرة يعلن موعد انضمام مرموش لمعسكر المنتخب بعد زفافه

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان