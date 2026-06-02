أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إطلاق صفارات الإنذار في بلدة "المطلة" شمال إسرائيل، عقب رصد عمليات إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية في نبأ عاجل.

الجيش الإسرائيلي يُفعّل الإنذارات

في غضون ذلك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه جرى تفعيل الإنذارات بعد رصد عمليات إطلاق من لبنان باتجاه مناطق في شمال البلاد، دون أن يُقدم في البداية تفاصيل إضافية بشأن عدد الصواريخ أو نتائج الرصد.

دعوات للسكان بالتوجه إلى الملاجئ

طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، من السكان في المناطق المستهدفة الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية والتوجه إلى الملاجئ والأماكن المحصنة، إلى حين صدور إشعارات جديدة بشأن الوضع الأمني.

استمرار المسار التفاوضي

وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي تأكيده، أن المحادثات المقررة بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الأمريكية واشنطن، غدا الثلاثاء، ستُعقد كما هو مخطط لها، رغم التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة.