بعد تداول الفيديو.. القبض على المتهم بسرقة بائع الجرائد في حلوان

كتب : محمد الصاوي

12:46 ص 02/06/2026

القبض على المتهم بسرقة بائع الجرائد

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم بسرقة بائع جرائد في حلوان، بعدما تم تداول فيديو يوثق الجريمة.

وأثار فيديو الواقعة، تعاطفا مع بائع الجرائد، بعدما وثقت كاميرات المراقبة مغافلة المتهم للمجني عليه، أثناء نومه في الشارع، حيث استولى على مبلغ 600 جنيها بحسب أقوال المجني عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي السياق ذاته، استجابت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، للحالة الإنسانية الخاصة بعم شعبان بائع الجرائد، وذلك عقب رسالة من الإعلامي أحمد موسى لها.
ونقل الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» رسالة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه سيتم توفير باكية لعم شعبان داخل أحد الأسواق الحضرية، بما يضمن له مصدر دخل مناسبًا يساعده على مواصلة عمله في ظروف أفضل.

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه سيتم دراسة حالته بشكل كامل، مشددة على ضرورة تقديم الدعم اللازم له، خاصة بعد تعرضه لواقعة سرقة تسببت في أضرار كبيرة له، مؤكدة أهمية الوقوف بجانب المواطنين في مثل هذه الظروف.
وكشف عم شعبان، بائع الجرائد الذي تعرض للسرقة أول أيام عيد الأضحى بمنطقة حلوان، تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن بيع الجرائد هو مصدر رزقه الوحيد.

