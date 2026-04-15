نجح المسعف محمد عباس، من مرفق إسعاف الفيوم، في إجراء عملية إنعاش قلبي رئوي ناجحة لطفلة لم تتجاوز العام من عمرها، إثر تعرضها لحادث سير أدى إلى توقف كامل لعضلة القلب والتنفس.

تفاصيل الاستجابة للحادث

بدأت الواقعة بتلقي الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم، إخطاراً بوقوع حادث عند الكيلو 72 بطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي (منطقة كوم أوشيم).

تحركت سيارة الإسعاف بقيادة المسعف محمد عباس إلى موقع البلاغ، حيث تبين وجود رضيعة في حالة حرجة جداً مع انقطاع شبه كامل للأنفاس نتيجة قوة التصادم.

إجراءات الإنعاش داخل سيارة الإسعاف

وعلى مدار 35 دقيقة، وهي المسافة الزمنية المستغرقة للوصول إلى المستشفى، باشر "عباس" بروتوكول الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) بشكل مكثف ومستمر داخل السيارة.

وأوضح المسعف أن الحالة كانت تستدعي تدخلاً فورياً ودقيقاً نظراً لصغر سن الطفلة وخطورة الإصابة، مؤكداً التزامه بتقديم أقصى جهد ممكن لإنقاذ الحالة.

استعادة النبض والوصول للمستشفى

وقبل الوصول إلى مستشفى جامعة الفيوم بدقائق، بدأت المؤشرات الحيوية للطفلة في العودة تدريجياً، واستجاب قلبها لعمليات الإنعاش، مما سمح للطاقم الطبي بالمستشفى باستلام الحالة وهي "على قيد الحياة" لوضعها تحت الملاحظة الدقيقة بالعناية المركزة.

إشادة محلية

ولاقت الواقعة استحساناً كبيراً بين أهالي محافظة الفيوم، الذين أثنوا على كفاءة المسعف وسرعة تصرفه، معتبرين ما حدث نموذجاً للإخلاص في العمل الميداني لرجال الإسعاف.