شهد مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات الدقيقة بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، توافد أفراد أسرة الفنان محمد مرزبان وعدد من أقاربه وأصدقائه لاستلام جثمانه وإنهاء إجراءات الدفن، عقب إعلان وفاته متأثرًا بإصاباته البالغة التي تعرض لها في حادث تصادم على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي.

وتوفي الفنان محمد مرزبان داخل مستشفى أبو خليفة بعد أيام قضاها في العناية المركزة، إثر تعرضه لإصابات خطيرة استدعت خضوعه لجراحة دقيقة ورعاية طبية مكثفة، إلا أن حالته الصحية شهدت تدهورًا خلال الساعات الأخيرة.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان محمد مرزبان

وكشفت مصادر طبية أن الفنان الراحل وصل إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية، حيث كان يعاني من نزيف حاد بالمخ والبطن وفقدان كامل لدرجة الوعي، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى غرفة العمليات لإجراء تدخل جراحي عاجل، قبل وضعه على أجهزة التنفس الصناعي داخل العناية المركزة.

وأضافت المصادر أن الحالة الصحية للفنان ظلت غير مستقرة طوال فترة احتجازه بالمستشفى، إلى أن تعرض صباح اليوم لتوقف في وظائف الجهاز التنفسي وانخفاض حاد في نسبة الأكسجين بالدم، لتفشل محاولات إنعاشه ويتم إعلان وفاته.

ووصل شقيق الفنان الراحل إلى مستشفى أبو خليفة لاستكمال إجراءات استلام الجثمان وإنهاء التصاريح الرسمية الخاصة بالتشييع والدفن، فيما حرص عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء على التواجد بالمستشفى لمساندة الأسرة في مصابها.

وفاة الفنان محمد مرزبان متأثرًا بإصاباته في حادث

وكان محمد مرزبان قد تعرض لحادث تصادم مروع أثناء استقلاله دراجته النارية على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أدت إلى دخوله في حالة حرجة منذ اللحظات الأولى لنقله إلى المستشفى.

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل عقب الانتهاء من الإجراءات الرسمية، وسط حالة من الحزن خيمت على أسرته ومحبيه وأصدقائه، الذين نعوه بكلمات مؤثرة مستذكرين سيرته الطيبة ومسيرته الفنية.