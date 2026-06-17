إعلان

بالصور- تصدع مفاجئ بعقار سكني في المنيا وقرارات عاجلة بالإخلاء

كتب : جمال محمد

04:19 م 17/06/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تصدع مفاجئ بعقار سكني في المنيا (3)
  • عرض 4 صورة
    تصدع مفاجئ بعقار سكني في المنيا (4)
  • عرض 4 صورة
    تصدع مفاجئ بعقار سكني في المنيا (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد حي شرق مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، تصدعًا مفاجئًا لأحد المنازل، بعد تعرضه لتشققات كبيرة أثارت حالة من القلق بين الأهالي.

وتلقى عويس قاسم، رئيس مركز ومدينة سمالوط، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوجود بلاغ بتصدع عقار مكون من طابق أرضي وأول علوي بشارع مصعب بن عمير المتفرع من شارع السلام بحي شرق المدينة.

انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع البلاغ، وتم إخلاء المنزل بشكل كامل، مع التوجيه بالإخلاء المؤقت للمباني المجاورة، بحضور قوات الحماية المدنية بقسم شرطة سمالوط شرق.

وجرى فرض كردون أمني بمحيط العقار المتضرر، وإرسال فريق هندسي من الإدارة الهندسية لمعاينة الحالة الإنشائية للمبنى والمنازل المجاورة، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع وقوع أي مخاطر محتملة.

ووجه رئيس المركز بتشكيل لجنة هندسية عاجلة لمعاينة العقارات المجاورة، والتأكد من سلامتها الإنشائية، مع استمرار متابعة الموقف أولًا بأول، وطمأنة الأهالي على سلامتهم لحين صدور التقرير الفني النهائي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنيا الحماية المدنية سمالوط 

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فخ التليجرام.. استدراج أطفال لاستغلالهم جنسيًا وبيع صورهم لآخرين
حكايات الناس

فخ التليجرام.. استدراج أطفال لاستغلالهم جنسيًا وبيع صورهم لآخرين
تأجيل الحكم في قضية مدير أعمال هيفاء وهبي السابق المتهم بغسل الأموال
حوادث وقضايا

تأجيل الحكم في قضية مدير أعمال هيفاء وهبي السابق المتهم بغسل الأموال
"استعرضوا القوة وضربوا المحامي".. زوج الفنانة هاجر أحمد يعترف على عصابة
حوادث وقضايا

"استعرضوا القوة وضربوا المحامي".. زوج الفنانة هاجر أحمد يعترف على عصابة
كيف وصلت طفلة للطابق السادس؟.. تفاصيل صادمة في وفاة تيا داخل مدرسة بالقليوبية
أخبار المحافظات

كيف وصلت طفلة للطابق السادس؟.. تفاصيل صادمة في وفاة تيا داخل مدرسة بالقليوبية
ترامب خلال لقائه السيسي: هناك "كيمياء" بيننا منذ أول لقاء
شئون عربية و دولية

ترامب خلال لقائه السيسي: هناك "كيمياء" بيننا منذ أول لقاء

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

إنجلترا

إنجلترا

- -

23:00

كرواتيا

كرواتيا

كأس العالم

الأرجنتين

الأرجنتين

3 0

04:00

الجزائر

الجزائر

كأس العالم

النمسا

النمسا

3 1

07:00

الأردن

الأردن

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

فخ التليجرام.. تحقيق يكشف حيل استدراج أطفال لاستغلالهم جنسيًا وبيع صورهم لآخرين
ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2026 برقم الجلوس
بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
شهادة خبير الأصوات حول رسالة تهديد صبري نخنوخ لمالك معرض السيارات | انفراد
الدولار يهبط دون 50 جنيها لأول مرة منذ 3 أشهر ونصف
"3 سيارات وصفعة على الوجه".. ماذا قال محامي المجني عليه في قضية صبري نخنوخ؟ | انفراد