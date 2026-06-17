"النار مسكت في بيتين".. السيطرة على حريق بعدد من العشش في المنوفية

بكاء وإغماء.. انهيار والدة عروس المنوفية بعد الحكم على المتهم بـ 15 سنة سجن

شهد حي شرق مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، تصدعًا مفاجئًا لأحد المنازل، بعد تعرضه لتشققات كبيرة أثارت حالة من القلق بين الأهالي.

وتلقى عويس قاسم، رئيس مركز ومدينة سمالوط، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوجود بلاغ بتصدع عقار مكون من طابق أرضي وأول علوي بشارع مصعب بن عمير المتفرع من شارع السلام بحي شرق المدينة.

انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع البلاغ، وتم إخلاء المنزل بشكل كامل، مع التوجيه بالإخلاء المؤقت للمباني المجاورة، بحضور قوات الحماية المدنية بقسم شرطة سمالوط شرق.

وجرى فرض كردون أمني بمحيط العقار المتضرر، وإرسال فريق هندسي من الإدارة الهندسية لمعاينة الحالة الإنشائية للمبنى والمنازل المجاورة، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع وقوع أي مخاطر محتملة.

ووجه رئيس المركز بتشكيل لجنة هندسية عاجلة لمعاينة العقارات المجاورة، والتأكد من سلامتها الإنشائية، مع استمرار متابعة الموقف أولًا بأول، وطمأنة الأهالي على سلامتهم لحين صدور التقرير الفني النهائي.