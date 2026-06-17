أثارت واقعة العثور على تمساح صغير أسفل كوبري قرية الفرعونية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية حالة من الجدل بين الأهالي، وسط تساؤلات حول مصدره وإمكانية وجود تماسيح أخرى بالمناطق المجاورة.

العثور على تمساح صغير في المنوفية

كشف مصدر مسؤول بمحافظة المنوفية أن الفحص المبدئي للتمساح أظهر أنه صغير السن ويبلغ عمره نحو 3 أشهر فقط، موضحًا أن طوله الذي يصل إلى نحو 57 سنتيمترًا يتناسب مع هذه المرحلة العمرية.

وأشار المصدر إلى أن مديرية الطب البيطري بأشمون تحفظت على التمساح تمهيدًا لنقله إلى أقرب حديقة حيوان وفق الإجراءات المتبعة.

وأوضح المصدر أن الجهات المختصة تستعد لتنفيذ أعمال تمشيط وفحص موسعة في محيط موقع العثور على التمساح، للتأكد من عدم وجود أي تماسيح أخرى داخل المجرى المائي أو المناطق القريبة.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على سلامة المواطنين والتعامل مع الواقعة بشكل احترازي.

وأشار المصدر إلى أن عمليات البحث والفحص تأتي كإجراء وقائي، خاصة مع تكرار الحديث خلال الفترة الماضية عن ظهور تماسيح بمناطق قريبة، الأمر الذي يستدعي التأكد من خلو المنطقة من أي حيوانات مماثلة.

العثور على تمساح صغير يعيد للأذهان تمساح بير شمس

وأعادت الواقعة إلى الأذهان ما أُثير قبل نحو شهرين بشأن ظهور تمساح أكبر حجمًا بقرية بير شمس المجاورة، وهي الواقعة التي أثارت حالة واسعة من الجدل بين الأهالي دون التوصل إلى مكان الحيوان أو العثور عليه.

وتواصل الجهات المعنية متابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع استمرار أعمال الفحص والتمشيط لحين التأكد بشكل كامل من عدم وجود أي تماسيح أخرى بالمنطقة، حفاظًا على سلامة المواطنين.