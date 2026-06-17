أحال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ثلاث وقائع فساد وشبهة تزوير إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، عقب رصد مخالفات جسيمة تتعلق بملفات التصالح على مخالفات البناء وعدم تنفيذ إزالات لعدد من المتغيرات المكانية بمركزي قويسنا وأشمون.

كشفت أعمال الفحص والتحقيق وجود شبهة تزوير وتلاعب في مستندات رسمية بملف تصالح على مخالفات البناء لمواطن بقرية كفر طه شبرا التابعة لمركز قويسنا، من خلال إثبات بيانات غير صحيحة بالمخالفة للواقع.

وأشارت التحقيقات إلى أن تلك البيانات استهدفت تمرير إجراءات التصالح بصورة مخالفة، الأمر الذي دفع المحافظ إلى إحالة الواقعة للنيابة العامة ووقف إجراءات ملف التصالح لحين انتهاء التحقيقات.

أظهرت مراجعة تقرير المتغيرات المكانية الحديثة بمركز أشمون وجود تقصير من عدد من المختصين في أداء مهامهم الوظيفية، بعد تنفيذ إزالة جزئية لبعض المباني المخالفة بقرية شوشاي، رغم تحرير محاضر تفيد بتنفيذ إزالة كلية على خلاف الحقيقة.

رصدت التحقيقات كذلك عدم تنفيذ إزالات فورية لعدد من المتغيرات الحديثة بقرية سمادون، مع تحرير محاضر تضمنت تعذر الإزالة بدعوى إشغال المباني بالسكان، بينما أثبتت أعمال الفحص مخالفة ذلك للواقع، ما أثار شبهة التواطؤ وتحقيق مصالح خاصة.

شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف أعمال المتابعة والفحص الدوري لملفات التصالح وتقارير منظومة المتغيرات المكانية، مع اتخاذ إجراءات فورية تجاه أي مخالفات يجري رصدها.

أكد المحافظ استمرار جهود المحافظة في إنفاذ القانون بكل حزم، ومحاسبة المقصرين والمتورطين في أي مخالفات أو تلاعب بالمحررات الرسمية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتعزيز الانضباط داخل منظومة العمل الحكومي.