شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على مواصلة الحملات التموينية والرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على السلع وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع الاستراتيجية والمدعمة.

تحرير 242 مخالفة تموينية خلال حملات بالمنيا

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية أسفرت عن تحرير 242 مخالفة تموينية متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

180 مخالفة داخل المخابز البلدية بالمنيا

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 180 مخالفة، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم الالتزام بتعليمات التشغيل، وتجميع دقيق بلدي مدعم، وعدم وجود ماكينة صرف، إلى جانب تعطيل أعمال التفتيش.

إحباط تهريب سلع مدعمة إلى السوق السوداء

وفي إطار مكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة، تمكنت الحملات من ضبط كميات من المكرونة التموينية قبل طرحها في السوق السوداء، كما جرى مصادرة 1.5 طن من السكر التمويني كان معدًا للبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية

وفي مجال الرقابة على الأسواق، تم تحرير 58 محضرًا تموينيًا متنوعًا، من بينها 11 محضرًا لحيازة سلع مجهولة المصدر، مع التحفظ على طن و200 كيلوجرام من الدقيق الأبيض الحر.

كما تم تحرير 3 محاضر لعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط كميات من اللحوم المفرومة والمصنعة والدواجن المخالفة.

ضبط مخالفات صحية وعدم إعلان الأسعار

وواصلت الحملات رصد المخالفات المتعلقة بالصحة العامة وحقوق المستهلك، حيث تم تحرير 30 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، و14 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

المحافظ: استمرار الحملات الرقابية لضبط المخالفات

وأكد اللواء عماد كدواني أن الحملات التموينية ستستمر بشكل يومي ومفاجئ بمختلف مراكز المحافظة، لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالسلع المدعمة، مشددًا على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يثبت تورطه في الإضرار بحقوق المواطنين أو الاستفادة غير المشروعة من الدعم.