سادت حالة من الحزن بين أهالي محافظة المنوفية عقب وفاة الطالبة "حنين"، التي كانت تتمتع بسيرة طيبة بين أسرتها وجيرانها وزملائها، لما عُرفت به من أخلاق حسنة واجتهاد دراسي والتزام ديني.

وأكد مقربون من أسرة الطالبة أن الراحلة كانت حريصة على حفظ كتاب الله، وتمكنت من حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم، إلى جانب تفوقها الدراسي ومواظبتها على حضور الدروس والأنشطة التعليمية.

وأشار أفراد من أسرتها إلى أن حنين كانت مثالًا للالتزام والاجتهاد، وتحرص دائمًا على مساعدة من حولها، ما جعل خبر وفاتها صادمًا لكل من عرفها داخل محيط الأسرة والمدرسة والقرية.

وتداول أصدقاء وزملاء الطالبة رسائل نعي مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استعادوا خلالها مواقفها الطيبة وأخلاقها الرفيعة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وخيمت أجواء الحزن على المنطقة عقب تشييع الجثمان، حيث حرص الأهالي على تقديم واجب العزاء لأسرتها، مؤكدين أن رحيلها ترك أثرًا بالغًا في نفوس الجميع، خاصة أنها كانت في مقتبل العمر وتحظى بمحبة واسعة بين من عرفوها.