وقعت ڤودافون مصر بروتوكول تعاون مع مؤسسة سيف إيجيبت، للتعاون في مجال تعزيز الاستخدام الرقمي الآمن للأطفال وحمايتهم على الإنترنت.

وبحسب بيان الشركة اليوم، وقع البروتوكول أيمن السعدني، رئيس قطاع الشؤون الخارجية في ڤودافون مصر، وسارة عزيز، مؤسس ومدير مؤسسة سيف إيجيبت، وشهدت توقيع البروتوكول سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور محمد إبراهيم، النائب التنفيذي للتفاعل المجتمعي والمتحدث الرسمي للجهاز بالإعلام.

ويهدف هذا التعاون لرفع الوعي بسلامة الأطفال على الإنترنت بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور والأطفال، إلى جانب تنفيذ مبادرات تعليمية وأنشطة تفاعلية تشجع على السلوك الرقمي المسؤول والآمن.

وسيتولى المجلس القومي للطفولة والأمومة الرعاية الوطنية للمبادرة، والإشراف الفني على المحتوى الموجه للأطفال والأسر، ودعم تنفيذ الأنشطة التوعوية وبناء القدرات والتعريف بمنظومة حماية الطفل وخط نجدة الطفل 16000، بما يسهم في تعزيز حقوق الطفل وخلق بيئة رقمية آمنة للأطفال.

وتركز الجهود المشتركة على رفع الوعي على مستوى المؤسسات التعليمية والأسرة، إدراكا للدور المحوري الذي يلعبه أولياء الأمور والمعلمون في دعم التجارب الرقمية الآمنة للأطفال، وتمكينهم من التعامل مع العالم الرقمي بشكل مسؤول ومطمئن.

حملات وورش عمل

ومن خلال هذا التعاون، سينفذ الطرفان حملات توعوية وورش عمل وندوات تعليمية وبرامج تواصل مجتمعي في المدارس والمؤسسات التعليمية، مع تقديم محتوى تثقيفي وأنشطة تفاعلية موجهة للأطفال بشكل خاص.

وتشمل مجالات التعاون أيضا برامج توعوية مخصصة لأولياء الأمور ، بالإضافة لمبادرات في مجال الثقافة الرقمية وسلامة الإنترنت.