واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 9 أشخاص، بينهم رجال وسيدات، لاستغلالهم أطفالًا في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظة القاهرة.

استغلال أطفال في أعمال التسول

كشفت التحريات قيام المتهمين باستغلال 12 طفلًا من المعرضين للخطر في إجبارهم على بيع السلع والتسول واستجداء المارة في الشوارع، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على 12 طفلًا أثناء قيامهم ببيع السلع والتسول في الشوارع بطريقة إلحاحية.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكابهم الواقعة واستغلال الأطفال في هذا النشاط غير القانوني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، كما جرى تسليم الأطفال لأسرهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويه بإحدى دور الرعاية.

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