شهدت إحدى قرى مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، اليوم الجمعة، واقعة مأساوية بعدما توفي طالب بالثانوية الفنية إثر تناوله حبة حفظ الغلال السامة.

بلاغ للأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا يفيد بقيام طالب بإنهاء حياته، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى مغاغة تحت تصرف جهات التحقيق.

التحريات تكشف ملابسات الواقعة

وكشفت التحريات الأولية أن الطالب أقدم على تناول حبة حفظ الغلال إثر خلافات أسرية متكررة، ما أدى إلى وفاته.

التحقيقات والإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جهات الدعم النفسي وطلب المساعدة

إذا كان شخص ما يمر بضائقة نفسية أو تراوده أفكار بإيذاء نفسه، فإن طلب المساعدة من المختصين خطوة مهمة وعاجلة. وتوفر الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان خدمات للدعم والاستشارات النفسية عبر الخط الساخن: 08008880700 و0220816831 على مدار اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خطًا لتلقي الاستفسارات والدعم النفسي على الرقم: 20818102.

وتؤكد الجهات المختصة أهمية التعامل مع الأزمات النفسية باعتبارها حالات تستدعي الدعم والعلاج من خلال المتخصصين، وضرورة اللجوء إلى المساعدة المهنية عند الحاجة.