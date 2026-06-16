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البورصة تدخل المدارس.. "التعليم" تكشف تفاصيل مادة الثقافة المالية الجديدة

كتب : أحمد الجندي

06:00 ص 16/06/2026

وزارة التربية والتعليم

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يتساءل العديد من طلاب الصف الثاني الثانوي وأولياء الأمور خلال الساعات الماضية حول تفاصيل مادة "الثقافة المالية" المقرر تطبيقها على طلاب الصف الثاني الثانوي، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إدراجها ضمن الأنشطة التعليمية خلال العام الدراسي المقبل.

وكشف محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المادة الجديدة، موضحًا أنها ستُقدم في صورة نشاط تطبيقي عبر منصة رقمية متخصصة في البرمجة والذكاء الاصطناعي، بعيدًا عن نظام الامتحانات القائم على النجاح والرسوب.

وأكد الوزير أن الهدف من المادة هو تنمية الوعي الاقتصادي والمالي لدى الطلاب، وتعريفهم بأساسيات الاستثمار والإدارة المالية بصورة عملية، بما يسهم في إعدادهم للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الحديث وسوق العمل.

وأوضح أن البرنامج سيتضمن منح كل طالب نجح بالمادة محفظة استثمارية تجريبية بقيمة 500 جنيه داخل البورصة المصرية، بهدف تدريب الطلاب على آليات الاستثمار والتداول بشكل واقعي، مع عدم إمكانية سحب هذا المبلغ نقدًا، بينما يُتاح للطالب إضافة مبالغ أخرى لتوسيع نطاق تجربته الاستثمارية.

وأضاف أن التجربة تستهدف إكساب الطلاب مهارات اتخاذ القرارات المالية وإدارة الأموال والتعامل مع أدوات الاستثمار المختلفة، بما يعزز من قدراتهم المستقبلية ويربط العملية التعليمية بالتطبيق العملي في المجالات الاقتصادية والمالية.

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وزارة التربية والتعليم الصف الثاني الثانوي الثقافة المالية

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