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بعد الهزيمة التاريخية.. هيرفي رينارد يقترب من تدريب تونس بالمونديال

كتب : محمد عبد الهادي

05:26 ص 16/06/2026

المدرب الفرنسي هيرفي رينارد

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يحاول الاتحاد التونسي لكرة القدم، إنقاذ ما يمكن إنقاذه في بطولة كأس العالم 2026، بعد الهزيمة التاريخية التي تلقاها نسور قرطاج في الجولة الأولى بالبطولة والهزيمة من السويد بخماسية.

وترددت في الساعات الماضية، أنباء قوية عن إقالة المدير الفني الحالي لمنتخب تونس صبري لموشي، لتتردد العديد من الأسماء المرشحة لخلافته.

وكشفت شبكة بي إن سبورت، أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد يعد الأقرب لتولي القيادة الفنية لتدريب تونس في المباراة المقبلة بالمونديال.

وأكدت الشبكة أن هناك مفاوضات متقدمة من جانب الاتحاد التونسي والمدرب الفرنسي، والساعات المقبلة ستشهد تطورات حاسمة في ملف المدير الفني للمنتخب التونسي.

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هيرفي رينارد منتخب تونس كأس العالم 2026

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