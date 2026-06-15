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ماس كهربائي يتسبب في حريق داخل شركة قطع غيار سيارات بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

06:45 م 15/06/2026

سيارات الحماية المدنية

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق اندلع، اليوم الإثنين، داخل شركة لقطع غيار السيارات بمنطقة كفر عبده التابعة لحي شرق، دون وقوع أي إصابات بين العاملين أو الأهالي.

حريق يلتهم شركة قطع غيار سيارات

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق داخل مقر شركة بالمنطقة المشار إليها.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اندلاع حريق داخل مقر الشركة بالطابق الأرضي لعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة كفر عبده.

الحماية المدنية تسيطر على النيران

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي في شفاط تهوية، ما أسفر عن احتراق محتويات الشركة بالكامل دون وقوع إصابات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى باقي طوابق العقار، قبل أن يتم إجراء عمليات التبريد اللازمة لموقع الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

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