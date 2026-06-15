إعلان

"تفريغ المكالمات".. ننشر طلبات الدفاع في قضية عروس بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

07:25 م 15/06/2026

المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، أمام دائرة جنايات جديدة بمحكمة جنايات بورسعيد، تقدم هيئة الدفاع والمدعي بالحق المدني بعدد من الطلبات الفنية والقانونية المتعلقة بالقضية.

قضية عروس بورسعيد

وطالب الدفاع بندب لجنة خماسية من كبار مستشاري مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة، لمراجعة جثمان المجني عليها من خلال الصور المأخوذة بواسطة المعمل الجنائي، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة وتفنيد ما وصفوه بأوجه القصور في التقرير السابق.
كما طلب الدفاع إجراء معاينة تصويرية جديدة لموقع الحادث، تشمل الباب الخلفي وحظيرة المواشي وشباك غرفة المدعو "محمود"، لمقارنة التصور الوارد في التحريات مع الواقع الفعلي لمسرح الجريمة.

وشملت الطلبات إعادة فحص الحرز الخاص بـ"الشال" بواسطة مصلحة الطب الشرعي، لبيان ما قد يكون عالقًا به من آثار بيولوجية بدقة أكبر.

جلسة قضية عروس بورسعيد

وطالب الدفاع أيضًا بعرض المتهمة على لجنة طبية متخصصة للكشف على حالتها الصحية، وبيان ما تعانيه من أمراض مزمنة مثل التهاب المفاصل ووجود زلال، إضافة إلى تقييم قوتها العضلية لتحديد مدى قدرتها على ارتكاب الجريمة.

كما دفع الدفاع بعدم دقة التقرير الطبي الشرعي الوارد في أوراق القضية، مطالبًا بإرفاق تقرير استشاري آخر صادر عن أحد كبار مستشاري الطب الشرعي بالقاهرة.
ومن جانبه، طالب المدعي بالحق المدني بتكليف الإدارة الفنية بوزارة الداخلية بتفريغ سجلات المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ومحادثات تطبيقات الإنترنت الخاصة بالهواتف المحمولة لكل من "محمود" و"شهد" ووالدتها "نجلاء".

كما طالب باستدعاء الضابط مجري التحريات لمناقشته حول ما وصفه بأوجه القصور والتناقض في التحريات، واستدعاء الطبيب الشرعي معد التقرير السابق، إلى جانب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم ومواجهتهم بالوقائع.

وشملت الطلبات أيضًا عرض ومشاهدة الأسطوانة المدمجة (CD) الخاصة بمسرح الجريمة داخل قاعة المحكمة وإثبات محتواها بمحضر الجلسة، فضلًا عن تقديم صور رسمية للمدعو "محمود" لإثبات وجود إصابات وخدوش، مع التمسك بما ورد على لسان الشاهدة "دعاء" في الجلسة.
وتنظر محكمة جنايات بورسعيد القضية أمام دائرة جديدة، وسط متابعة إعلامية ورأي عام واسع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عروس بورسعيد مقتل فتاة محكمة جنايات بورسعيد الطب الشرعي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مباحث الآداب تسقط بلوجر بعد فيديوهات مثيرة للجدل لتحقيق المشاهدات
حوادث وقضايا

مباحث الآداب تسقط بلوجر بعد فيديوهات مثيرة للجدل لتحقيق المشاهدات
مروة الأزلي تتوقع نتيجة مباراة مصر وبلجيكا في بطولة كأس العالم 2026
زووم

مروة الأزلي تتوقع نتيجة مباراة مصر وبلجيكا في بطولة كأس العالم 2026
نقيب الفلاحين: مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تستخدم في الدهانات وسعرها 140
أخبار مصر

نقيب الفلاحين: مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تستخدم في الدهانات وسعرها 140
خبيرة أبراج تتوقع نتيجة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. مفاجأة لـ محمد
علاقات

خبيرة أبراج تتوقع نتيجة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. مفاجأة لـ محمد
ترامب: لن أحضر توقيع الاتفاق مع إيران.. وفانس سيكون هناك ممثلًا عني
شئون عربية و دولية

ترامب: لن أحضر توقيع الاتفاق مع إيران.. وفانس سيكون هناك ممثلًا عني

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0

02:00

إكوادور

إكوادور

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

0 0

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

السويد

السويد

5 1

05:00

تونس

تونس

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

رسميًا.. الحسين عموتة مديرًا فنيًا للأهلي ومفاجأة في الجهاز المعاون
"تطور جديد".. هل تنقل مباراة مصر وبلجيكا مجانا على القناة الجزائرية ؟
اتفاق إيران وأمريكا يصل مرحلة التوقيع.. "سي إن إن" تكشف التفاصيل
ارتفاعات سعرية محدودة.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ رئيس الشعبة يجيب
تقرير تحليلي.. ما نقاط القوة والضعف بمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر بالمونديال؟