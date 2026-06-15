من قرية بني صالح التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، برز اسم الطالبة “الاء محمد” كإحدى قصص التفوق الملهمة بعد حصولها على المركز الأول في الشهادة الإعدادية الأزهرية على مستوى المعهد، في إنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة سنوات من الاجتهاد والتعب والالتزام.

تقول آلاء إنها لم تكن تتوقع أن تصل إلى هذه المرتبة، رغم أنها اعتادت على التفوق منذ سنوات، حيث كانت من أوائل الصف السادس الابتدائي على مستوى المحافظة، وحصدت المركز الثالث على مستوى الجمهورية، لكنها كانت دائمًا تسعى لمواصلة طريق النجاح دون توقف.

وتحكي عن يومها الدراسي الذي كان مليئًا بالالتزام، حيث كانت تقضي ما يقرب من 7 ساعات يوميًا في المذاكرة، مع تنظيم دقيق للوقت بين الدراسة والدروس والالتزامات اليومية، رغم بعد المعهد عن منزلها، وهو ما كان يزيد من صعوبة الرحلة.

وتضيف أن والدتها كانت السند الحقيقي لها طوال مشوارها، حيث كانت ترافقها وتساندها في الذهاب إلى المعهد والدروس، مؤكدة أن دعم الأسرة كان أحد أهم أسباب النجاح والتفوق، إلى جانب أساتذتها داخل المعهد الذين قدموا لها كل الدعم والمساعدة.

كما تؤكد الاء أن علاقتها بالقرآن الكريم والصلاة كان لها دور كبير في استقرارها النفسي وتركيزها، حيث كانت تحافظ على الصلاة وورد القرآن بشكل يومي، معتبرة ذلك سر من أسرار تفوقها وهدوءها الذهني.

وعن حلمها المستقبلي، تقول إنها تتمنى الالتحاق بكلية اللغات والترجمة، نظرًا لحبها الكبير للغات الأجنبية، رغم أنها دراستها في الأزهر جعلتها أكثر ارتباطًا بالقرآن الكريم وحفظه.

وتوجه آلاء رسالة لزملائها الطلاب، تحثهم فيها على تنظيم الوقت، والمذاكرة المستمرة، والاعتماد على الله، والمحافظة على الصلاة، مؤكدة أن النجاح لا يأتي إلا بالجد والاجتهاد والتوكل على الله.

وتختتم حديثها بإهداء هذا النجاح إلى أسرتها، خاصة والدتها التي تعتبرها “السند الأول” في حياتها، مؤكدة أن كلمات الشكر لن توفيها حقها مهما قالت.

