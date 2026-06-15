أصدر الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، حركة تنقلات موسعة لعدد من القيادات المحلية ورؤساء الأحياء والقرى بمركز ومدينة الفيوم، بهدف ضخ دماء جديدة في مواقع العمل التنفيذي، وتطوير منظومة العمل الميداني، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حركة تنقلات موسعة لقيادات الإدارة المحلية بالفيوم

شملت الحركة تكليف وندب 12 قيادة محلية، حيث تم تعيين كل من: سعاد السيد منصور نائبًا لرئيس مركز ومدينة الفيوم لشؤون المدينة، ومحمد أبو القاسم محمد نائبًا لرئيس مركز ومدينة الفيوم لشؤون القرى.

كما تم تكليف محمد خالد أحمد رئيسًا لحي شرق الفيوم، وعلا يوسف محمد رئيسًا لحي غرب الفيوم، ومجدي عبد الغني محمد رئيسًا لحي جنوب الفيوم، ومحمد سيد علي عيسى رئيسًا لحي الجون، وعصام فوزي علي سنهابي رئيسًا للحي المتميز والزهور.

وشملت الحركة أيضًا تكليف محمد حمدي صالح رئيسًا للوحدة المحلية لقرية زاوية الكرادسة، ومحمد عيد عبد الحميد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية العزب، وأحمد كمال الدين سعد رئيسًا للوحدة المحلية بهوارة عدلان، وأحمد جمعة سند رئيسًا للوحدة المحلية باللاهون، وهاني عبد الباقي عثمان رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الشيخ فضل.

اعتماد حركة تنقلات لقيادات الإدارة المحلية بالفيوم

وأكد محافظ الفيوم أن هذه التغييرات تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الأداء التنفيذي بمختلف الوحدات المحلية، وحرص المحافظة على الاستفادة من الكفاءات الإدارية بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية التواجد الميداني المستمر للقيادات الجديدة، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الحياة بمختلف الأحياء والقرى التابعة لمركز ومدينة الفيوم.