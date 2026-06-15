إعلان

ضخ دماء جديدة بالإدارة المحلية.. محافظ الفيوم يعتمد حركة تغييرات موسعة

كتب : حسين فتحي

06:27 م 15/06/2026

محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم 22

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، حركة تنقلات موسعة لعدد من القيادات المحلية ورؤساء الأحياء والقرى بمركز ومدينة الفيوم، بهدف ضخ دماء جديدة في مواقع العمل التنفيذي، وتطوير منظومة العمل الميداني، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حركة تنقلات موسعة لقيادات الإدارة المحلية بالفيوم

شملت الحركة تكليف وندب 12 قيادة محلية، حيث تم تعيين كل من: سعاد السيد منصور نائبًا لرئيس مركز ومدينة الفيوم لشؤون المدينة، ومحمد أبو القاسم محمد نائبًا لرئيس مركز ومدينة الفيوم لشؤون القرى.

كما تم تكليف محمد خالد أحمد رئيسًا لحي شرق الفيوم، وعلا يوسف محمد رئيسًا لحي غرب الفيوم، ومجدي عبد الغني محمد رئيسًا لحي جنوب الفيوم، ومحمد سيد علي عيسى رئيسًا لحي الجون، وعصام فوزي علي سنهابي رئيسًا للحي المتميز والزهور.

وشملت الحركة أيضًا تكليف محمد حمدي صالح رئيسًا للوحدة المحلية لقرية زاوية الكرادسة، ومحمد عيد عبد الحميد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية العزب، وأحمد كمال الدين سعد رئيسًا للوحدة المحلية بهوارة عدلان، وأحمد جمعة سند رئيسًا للوحدة المحلية باللاهون، وهاني عبد الباقي عثمان رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الشيخ فضل.

اعتماد حركة تنقلات لقيادات الإدارة المحلية بالفيوم

وأكد محافظ الفيوم أن هذه التغييرات تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الأداء التنفيذي بمختلف الوحدات المحلية، وحرص المحافظة على الاستفادة من الكفاءات الإدارية بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية التواجد الميداني المستمر للقيادات الجديدة، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الحياة بمختلف الأحياء والقرى التابعة لمركز ومدينة الفيوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الفيوم حركة تنقلات الفيوم الإدارة المحلية قيادات محلية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

خبيرة أبراج تتوقع نتيجة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. مفاجأة لـ محمد
علاقات

خبيرة أبراج تتوقع نتيجة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. مفاجأة لـ محمد
بعد تحذير وزارة التموين.. علامات تساعدك على التفرقة بين عصير القصب الطبيعي
نصائح طبية

بعد تحذير وزارة التموين.. علامات تساعدك على التفرقة بين عصير القصب الطبيعي
جماهير مصرية تحتشد بكثافة في الفان زون قبل لقاء بلجيكا -(صور)
أخبار مصر

جماهير مصرية تحتشد بكثافة في الفان زون قبل لقاء بلجيكا -(صور)
قطع كهربا يكشف أغرب واقعة "سرقة" بالجيزة.. الضحية "سفير أوروبي" (تفاصيل)
حوادث وقضايا

قطع كهربا يكشف أغرب واقعة "سرقة" بالجيزة.. الضحية "سفير أوروبي" (تفاصيل)
مسؤول أمريكي: انسحاب إسرائيل من لبنان "ليس شرطًا" في اتفاق إيران
شئون عربية و دولية

مسؤول أمريكي: انسحاب إسرائيل من لبنان "ليس شرطًا" في اتفاق إيران

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0

02:00

إكوادور

إكوادور

كأس العالم

بلجيكا

بلجيكا

0 0

22:00

مصر

مصر

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

0 0

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 -0 بلجيكا.. كأس العالم 2026
اتفاق إيران وأمريكا يصل مرحلة التوقيع.. "سي إن إن" تكشف التفاصيل