لقي شخص مصرعه إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة بمحطة نوى التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، فيما صرحت جهات التحقيق بدفنه عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شخص صدمه قطار

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بأحد الأشخاص أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمحطة نوى التابعة لمركز شبين القناطر.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص يُدعى "محمد ع. ا"، يبلغ من العمر 37 عامًا، ومقيم بقرية نوى، إثر اصطدام القطار به أثناء عبوره من مكان غير مخصص للمشاة.

حوادث القطارات

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر المركزي، والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث وسؤال ذوي المتوفى.

كما صرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وورود تقرير الصفة التشريحية، واستكمال تحريات المباحث الجنائية بشأن الواقعة.