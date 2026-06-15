إعلان

أثناء عبوره المزلقان.. مصرع شخص صدمه قطار بمحطة نوى في القليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

06:04 م 15/06/2026

جثة- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شخص مصرعه إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة بمحطة نوى التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، فيما صرحت جهات التحقيق بدفنه عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شخص صدمه قطار

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بأحد الأشخاص أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمحطة نوى التابعة لمركز شبين القناطر.
وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص يُدعى "محمد ع. ا"، يبلغ من العمر 37 عامًا، ومقيم بقرية نوى، إثر اصطدام القطار به أثناء عبوره من مكان غير مخصص للمشاة.

حوادث القطارات

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر المركزي، والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث وسؤال ذوي المتوفى.
كما صرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وورود تقرير الصفة التشريحية، واستكمال تحريات المباحث الجنائية بشأن الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث قطار محطة نوى شبين القناطر القليوبية حوادث القطارات

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مسؤول أمريكي: انسحاب إسرائيل من لبنان "ليس شرطًا" في اتفاق إيران
شئون عربية و دولية

مسؤول أمريكي: انسحاب إسرائيل من لبنان "ليس شرطًا" في اتفاق إيران
من ورشة صغيرة لملاعب المونديال.. قصة "سيالكوت" الباكستانية التي تصنع كرات
مصراوى TV

من ورشة صغيرة لملاعب المونديال.. قصة "سيالكوت" الباكستانية التي تصنع كرات
جماهير مصرية تحتشد بكثافة في الفان زون قبل لقاء بلجيكا -(صور)
أخبار مصر

جماهير مصرية تحتشد بكثافة في الفان زون قبل لقاء بلجيكا -(صور)
مفاجآت داخل قاعة المحكمة.. المتهمة تنكر قتل "عروس بورسعيد"
أخبار المحافظات

مفاجآت داخل قاعة المحكمة.. المتهمة تنكر قتل "عروس بورسعيد"
ترامب: ملف لبنان يحتاج حوارًا مع إسرائيل.. وإيران بلا سلاح نووي
شئون عربية و دولية

ترامب: ملف لبنان يحتاج حوارًا مع إسرائيل.. وإيران بلا سلاح نووي

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

السويد

السويد

5 1

05:00

تونس

تونس

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

0 0

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0

02:00

إكوادور

إكوادور

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 -0 بلجيكا.. كأس العالم 2026
اتفاق إيران وأمريكا يصل مرحلة التوقيع.. "سي إن إن" تكشف التفاصيل