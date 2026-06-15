تسلّم فضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، اليوم الإثنين، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2025/2026، وسط حضور قيادات الامتحانات ولجنتي النظام والمراقبة بالمنطقة.

جاء تسلّم نتيجة الشهادتين بحضور أحمد محروس، مدير إدارة الامتحانات، ومحمد سلمان، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وعادل حسن، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الابتدائية، وذلك عقب انتهاء أعمال الرصد والمراجعة الخاصة بطلاب الأزهر الشريف في الوادي الجديد.

بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية 88.39%، فيما سجلت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية 82.82%، لتعكس نتيجة الشهادتين مؤشرات مهمة حول مستوى الطلاب وجهود المعاهد الأزهرية خلال العام الدراسي.

وأكدت المنطقة أن نتيجة الشهادتين تمثل ثمرة عمل مشترك بين إدارة الامتحانات، ولجنتي النظام والمراقبة، ومعاهد الأزهر الشريف في مختلف الإدارات التعليمية داخل الوادي الجديد.

ووجه رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية الشكر إلى إدارة الامتحانات، ولجنتي النظام والمراقبة في الشهادة الإعدادية والشهادة الابتدائية، وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، تقديرًا لما بذلوه من جهد لخروج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بمكانة الأزهر الشريف.

كما هنأ الشيخ شعبان مرعي الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية والشهادة الابتدائية، وأولياء أمورهم ومعلميهم، والعاملين بالمنطقة وإداراتها ومعاهدها، مشيدًا بكل من أسهم في دعم تعليم أزهري متميز داخل الوادي الجديد.