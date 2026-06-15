إعلان

اعتماد نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

05:17 م 15/06/2026

اعتماد نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالواد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تسلّم فضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، اليوم الإثنين، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2025/2026، وسط حضور قيادات الامتحانات ولجنتي النظام والمراقبة بالمنطقة.

جاء تسلّم نتيجة الشهادتين بحضور أحمد محروس، مدير إدارة الامتحانات، ومحمد سلمان، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وعادل حسن، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الابتدائية، وذلك عقب انتهاء أعمال الرصد والمراجعة الخاصة بطلاب الأزهر الشريف في الوادي الجديد.

بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية 88.39%، فيما سجلت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية 82.82%، لتعكس نتيجة الشهادتين مؤشرات مهمة حول مستوى الطلاب وجهود المعاهد الأزهرية خلال العام الدراسي.

وأكدت المنطقة أن نتيجة الشهادتين تمثل ثمرة عمل مشترك بين إدارة الامتحانات، ولجنتي النظام والمراقبة، ومعاهد الأزهر الشريف في مختلف الإدارات التعليمية داخل الوادي الجديد.
ووجه رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية الشكر إلى إدارة الامتحانات، ولجنتي النظام والمراقبة في الشهادة الإعدادية والشهادة الابتدائية، وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، تقديرًا لما بذلوه من جهد لخروج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بمكانة الأزهر الشريف.

كما هنأ الشيخ شعبان مرعي الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية والشهادة الابتدائية، وأولياء أمورهم ومعلميهم، والعاملين بالمنطقة وإداراتها ومعاهدها، مشيدًا بكل من أسهم في دعم تعليم أزهري متميز داخل الوادي الجديد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشهادة الإعدادية أزهر الوادي الجديد نتيجة الابتدائية الأزهرية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا على النايل سات
كأس العالم 2026

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا على النايل سات
تزامنا مع المونديال.. رجال 4 أبراج معروفين بالتعصب الكروي
علاقات

تزامنا مع المونديال.. رجال 4 أبراج معروفين بالتعصب الكروي

5 علامات في العين قد تكشف أمراض الكبد مبكرا
نصائح طبية

5 علامات في العين قد تكشف أمراض الكبد مبكرا
بعد تحذير وزارة التموين.. علامات تساعدك على التفرقة بين عصير القصب الطبيعي
نصائح طبية

بعد تحذير وزارة التموين.. علامات تساعدك على التفرقة بين عصير القصب الطبيعي
من البنوك إلى الطاقة.. أبرز الشركات المرشحة للطروحات الحكومية قبل نهاية
اقتصاد

من البنوك إلى الطاقة.. أبرز الشركات المرشحة للطروحات الحكومية قبل نهاية

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

بلجيكا

بلجيكا

- -

22:00

مصر

مصر

كأس العالم

السويد

السويد

5 1

05:00

تونس

تونس

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

- -

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

القناة مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا على النايل سات
ارتفاعات سعرية محدودة.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ رئيس الشعبة يجيب
تقرير تحليلي.. ما نقاط القوة والضعف بمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر بالمونديال؟
الجنيه يستعيد قوته.. خبراء يرسمون سيناريوهات الدولار بنهاية 2026 بعد تهدئة الحرب الإيرانية؟