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أخفى جثة والدته ليصرف معاشها.. التصريح بإعادة دفن سيدة المنتزه بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

03:57 م 15/06/2026

جثة - أرشيفية

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أمرت جهات التحقيق في الإسكندرية، اليوم، بالتصريح بإعادة دفن سيدة، بعد أن أقدم ابنها على إخفاء جثتها داخل صندوق وصبة خرسانية في شقته السكنية بمنطقة المنتزه للاستيلاء على معاشها.

وكانت قررت جهات التحقيق حبس المتهم - صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات - 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأقر المتهم في اعترافاته بأنه تعمد إخفاء خبر وفاة والدته (76 عامًا) عن أشقائه وعن الجهات المعنية منذ ما قبل شهر رمضان الماضي، حيث وضع الجثمان في صندوق خشبي وسكب عليه مواد من الأسمنت والخرسانة داخل صالة الشقة، طمعًا في الاستمرار في صرف المعاش الشهري الخاص بها وبزوجها المتوفى، والذي يبلغ إجمالًا نحو 22 ألف جنيه.

تعود الواقعة إلى بلاغ من شقيق المتهم وشقيقته اللذين راودهما الشك إثر منعهما من رؤية والدتهما ورفضه الإفصاح عن مكان وجودها، بنطاق قسم شرطة المنتزه أول.

وبإجراء التحريات، ادعى المتهم في البداية أن والدته تزوجت وغادرت إلى مكان مجهول، إلا أن تضارب أقواله دفع الأجهزة الأمنية لمداهمة المسكن الذي يقيم فيه بمفرده منذ انفصاله عن زوجته قبل 3 سنوات، لتقود المعاينة إلى اكتشاف الصندوق الخرساني داخل صالة المعيشة.

كشفت التحقيقات أن السيدة توفيت وفاة طبيعية قبل شهر رمضان الماضي بأسبوع، إلا أن المتهم وضع جثمانها داخل الصندوق الخشبي وغطاه بالرمال والأسمنت لإخفاء المعالم والرائحة تمامًا، بينما كان يوهم باقي أفراد الأسرة برحيلها.

واستمر المتهم في صرف مستحقاتها المالية طوال هذه المدة مستغلاً عدم توثيق الوفاة، قبل أن تنجح تحريات المباحث في فك شفرة الغموض وإخراج الجثمان ونقله للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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جثة معاش النيابة العامة

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أخفى جثة والدته ليصرف معاشها.. التصريح بإعادة دفن سيدة المنتزه بالإسكندرية

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