عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والتعليمية بالمحافظة، وذلك بهدف توفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات لـ51 ألفًا و553 طالبًا وطالبة داخل 98 لجنة امتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

امتحانات الثانوية العامة

أكد المحافظ، خلال الاجتماع، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية، مع تشغيل غرفة عمليات مركزية مرتبطة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء ومديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري للتعامل مع أي طوارئ أو معوقات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات.

محافظ القليوبية

شدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط المنظمة لدخول الطلاب إلى اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية والسماعات، بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وجه المحافظ بتكثيف التواجد الأمني بمحيط اللجان ومراكز توزيع الأسئلة، مع تنفيذ خطة مرورية تضمن سهولة الحركة وعدم وجود أي تكدسات أو معوقات قد تؤثر على وصول الطلاب أو المراقبين في المواعيد المحددة.

كما شدد على مراجعة اشتراطات الحماية المدنية والتأكد من جاهزية وسائل الإطفاء ومخارج الطوارئ داخل المدارس، بما يضمن سلامة الطلاب والعاملين طوال فترة الامتحانات.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع الإشغالات ومنع الباعة الجائلين بمحيط اللجان، وتكثيف أعمال النظافة وتحسين البيئة المحيطة بالمدارس، إلى جانب مراجعة أعمال الإنارة بالشوارع المؤدية إليها.

كما وجه بالتأكد من جاهزية استراحات رؤساء اللجان والمراقبين وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة بها لضمان أداء مهامهم في أفضل الظروف.

شدد المحافظ على ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة امتحانية، مع توفير المستلزمات الطبية اللازمة، والتنسيق مع هيئة الإسعاف للدفع بسيارات إسعاف بالقرب من اللجان للتعامل السريع مع أي حالات طارئة.

كما وجه بضمان استقرار التغذية الكهربائية داخل اللجان، وتوفير مولدات بديلة وفرق طوارئ فنية للتعامل الفوري مع أي أعطال قد تطرأ خلال فترة الامتحانات.

خط ساخن لتلقي الشكاوى والبلاغات



وفي إطار تعزيز التواصل مع المواطنين، أعلن المحافظ تخصيص الخط الساخن رقم (01515169917) لتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالامتحانات على مدار 24 ساعة، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي ملاحظات أو تجاوزات.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ القليوبية أن المحافظة سخرت جميع إمكاناتها لدعم الطلاب وتوفير الأجواء المناسبة لهم خلال فترة الامتحانات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، ومؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان انتظام سير الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق والمشرف.