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آثار الحكيم: لم أفكر في ارتداء الحجاب وواثقة في رحمة الله وفضله

كتب : منال الجيوشي

02:07 م 15/06/2026 تعديل في 02:54 م

الفنانة الكبيرة آثار الحكيم

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قالت الفنانة آثار الحكيم إنها لم تفكر يومًا في ارتداء الحجاب، معتبرة أن الحجاب الحقيقي يتمثل في أن يمنع الإنسان الأذى عن غيره.

مداخلة آثار الحكيم

وتابعت الفنانة آثار الحكيم في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل: "ربنا يكرم الجميع، والحجاب الحقيقي هو أن يحجب الإنسان الأذى عن الناس وما يغضب الله، ومش لازم ناخذ قيمة عبادة جميلة زي دي بالشكل الخارجي ونلبس طرحه ونلبس البنطلون المقطع وربنا يغفر لكل البنات لأن في حاجات بقت صعبة جداً".

وأوضحت أنها "تستبشر" برحمة الله وفضله وترى مقعدها في الجنة، وقالت إنها تحتسب نفسها من المؤمنين.

أبرز أعمال آثار الحكيم

وقدمت الفنانة آثار الحيكم خلال مسيرتها الفنية أعمالا هامة، من بينها: "زيزينيا"، "ليالي الحلمية"، "الحب فوق هضبة الهرم"، "أنا لا أكذب ولكني أتجمل"، "الكف"، "بطل من ورق"، "النمر والأنثى".

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