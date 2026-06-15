أطلق المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أول تجربة لتطبيق منظومة صناديق القمامة المدفونة تحت الأرض بشارع 45 بحي المنتزه ثان، وذلك في خطوة تستهدف إدخال أحدث النظم العالمية في إدارة المخلفات الصلبة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

منظومة نظافة أكثر كفاءة واستدامة بالإسكندرية

وقال المحافظ إن المشروع يأتي ضمن رؤية المحافظة للتحول نحو منظومة نظافة أكثر كفاءة واستدامة، تعتمد على الحلول الذكية والمبتكرة التي تواكب التطورات الحديثة في المدن الكبرى، وتسهم في الحفاظ على البيئة وتحسين المشهد الحضاري بالشوارع والميادين.

وأشار إلى أن التجربة تحت التقييم المستمر وتطبيقها بشارع 45 يُعد النموذج الاولي، موجهًا بتركيب كاميرات أعلى أعمدة الإنارة لمراقبة منظومة النظافة بالشارع، وإلزام المحال بوضع صناديق للمخلفات أمام كل محل، وتوقيع غرامات على المحال غير الملتزمة.

نقلة نوعية في إدارة المخلفات بالإسكندرية

وأوضح المحافظ أن نظام الصناديق المدفونة تحت الأرض يمثل نقلة نوعية في إدارة المخلفات، حيث يتم تخزين النفايات داخل حاويات كبيرة أسفل سطح الأرض، مع الإبقاء على وحدات إدخال أنيقة وآمنة فوق السطح، بما يسهم في الحد من الروائح الكريهة ومنع تطاير المخلفات وتقليل فرص انتشار الحشرات والقوارض.

ولفت إلى أن مساحة الصناديق المدفونة تحت الأرض تبلغ نحو 4 أمتار مربعة، بما يتيح لها استيعاب كميات كبيرة من المخلفات دون ظهورها، لتحقيق مظهر حضاري يتناسب مع مكانة مدينة الإسكندرية.

القضاء على ظاهرة النباشين

ووجه المحافظ مديرية الطرق بالعمل على عزل الصناديق الهيدروليكية وتسهيل حركة إفراغها وإعادتها، مشيراً إلى أن التجربة تستهدف أيضاً القضاء على ظاهرة النباشين والحد من العبث بمحتويات الحاويات التقليدية، بالإضافة إلى حماية الأصول والممتلكات العامة من أعمال السرقة أو التخريب، بما ينعكس إيجابياً على كفاءة منظومة النظافة وخفض تكاليف التشغيل والصيانة.