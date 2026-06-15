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اللون الوردي في ميامي.. هل يفرض بصمته على هوية كأس العالم 2026؟

كتب : نهي خورشيد

07:07 ص 15/06/2026

مباريات كاس العالم

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تضع مدينة ميامي الأمريكية بصمتها الخاصة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح طواقم التحكيم مظهراً استثنائياً يرتبط بهوية المدينة، من خلال ارتداء قمصان باللون الوردي.

وألزم فيفا طاقم تحكيم مباراة أوروجواي والسعودية المقرر إقامتها ضمن منافسات المجموعة الثامنة، بالظهور بالقميص الوردي الذي يعكس الطابع المميز لجنوب ولاية فلوريدا.

ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني وطاقمه التحكيمي وهم يرتدون الزي الوردي.

وقال الإيطالي بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، إن اختيار اللون الوردي جاء كتعبير عن الامتنان لمدينة ميامي التي تستضيف الحكام خلال فترة طويلة من البطولة.

وأوضح :"اعتقدنا أنه من الجميل أن نظهر تقديرنا لميامي التي سنعيش فيها قرابة شهرين واخترنا اللون الوردي الفلامنجو كنوع من التكريم".

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن اللون الوردي يعكس هوية مدينة ميامي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إبراز الطابع الاحتفالي للمونديال

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كأس العالم2026 منتخب باراجواي منتخب السعودية

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