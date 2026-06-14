قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا، اليوم الأحد، بتأييد حكم الإعدام بحق عامل فراشة متهم بقتل أطفاله الثلاثة، بعد رفض الاستئناف المقدم من دفاع المتهم، وإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي.

الحكم وتطورات القضية

وكانت محكمة جنايات المنيا قد قضت في 26 يناير الماضي بإحالة أوراق المتهم “أ.ر” 37 سنة إلى فضيلة المفتي، بعد الاستماع لأقواله ودفاعه، قبل أن يصدر الحكم بالإعدام بحقه.

واقعة مقتل 3 أطفال على يد والدهم

وتعود أحداث القضية إلى يوم 3 يوليو من العام الماضي، حين طلب المتهم رؤية أطفاله الثلاثة من زوجته التي كانت على خلافات معه منذ أشهر، فوافقت الأسرة على ذلك دون علمهم بما سيحدث لاحقًا.

اعتراف المتهم

وبعد ساعات من اصطحاب الأطفال إلى منزله، توجه المتهم إلى نقطة شرطة القرية، وسُئل عن سبب حضوره، فأجاب قائلاً: “قتلت عيالي”.

وانتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين قيام المتهم بذبح أطفاله الثلاثة: “رودينا” 10 سنوات، و“رحيم” 7 سنوات، و“رمضان” 4 سنوات، قبل أن يسلم نفسه لرجال الشرطة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات أسرية متكررة مع الزوجة، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، واتخاذ الإجراءات القانونية، مع تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.