تصدت محافظة الدقهلية لظاهرة "تقسيم خطوط السير" وجشع بعض سائقي السرفيس داخل مدينة المنصورة، عقب شكاوى وبلاغات متكررة رصدتها الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة المهنية بديوان عام المحافظة، بشأن تنامي قيام سائقين بطلب أجرة مضاعفة نظير الالتزام بالخطوط المحددة سلفاً من الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف.

تحرك عاجل لوقف ظاهرة تقسيم خطوط السير بالدقهلية

ومع تزايد البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال السائقين المخالفين، عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي منظومة المواقف؛ بحضور اللواء عمرو عبد الرحمن، المشرف العام على المواقف، وأحمد البنداري، مدير عام المواقف، لوضع خطة عاجلة تنهي الأزمة وتلزم الجميع بخطوط السير المعتمدة دون مغالاة في الأجرة.

مواصلات المنصورة البديل الحضاري بـ 10 جنيهات

وأسفرت الخطة عن إطلاق منظومة نقل بديلة وموازية حملت اسم "مواصلات المنصورة"، تعتمد على توفير أتوبيسات "ميني باص" متطورة للعمل بأهم الخطوط التي تشهد تكدسات مرورية خانقة، وهي خطوط: (سندوب – الجامعة)، (طلخا – الجامعة)، و(جديلة – الجامعة).

ولم تقتصر المنظومة على كونها وسيلة نقل عادية، بل جرى توفيرها بخدمات "VIP" مميزة تشمل: تكييف هواء مركزي، خدمة إنترنت مجاني (Wi-Fi)، مقاعد مريحة، بالإضافة إلى تزويدها بكاميرات مراقبة ومنظومة تتبع ذكية (GPS) خاضعة لرقابة مباشرة على مدار الساعة من قبل الشبكة الوطنية للطوارئ.

خطوط مستهدفة ورقابة مرورية صارمة

من جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن هذه المنظومة تأتي لدعم قطاع النقل الداخلي بمدينة المنصورة، وفي إطار جهود المحافظة للارتقاء بالخدمات، وتوفير وسائل مواصلات حضارية وآمنة ومريحة للمواطنين وطلاب الجامعة.

وأوضح المحافظ أن الأتوبيسات تعمل بأجرة موحدة تبلغ 10 جنيهات فقط، وتبدأ رحلاتها من الساعة السابعة صباحاً وحتى منتصف الليل من خلال مواقف محددة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً بين إدارة المواقف وإدارة المرور للمتابعة اليومية لانتظام حركة السير، والالتزام بالعدد المحدد للركاب، ومنع أي حمولات زائدة تحت أي ظرف، مع التشديد على حسن التعامل مع المواطنين.

وأضاف "مرزوق" أن هذه المرحلة تعد خطوة أولى، وجارٍ العمل على إدخال وتدبير المزيد من الأتوبيسات لتغطية كافة خطوط السير المتبقية داخل المدينة، وبأعداد تكفي الكثافات المرورية لمنع التكدس وتقليل فترات انتظار المواطنين في الشوارع.