نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين، أن الاجتماعات التي عقدت بين مسؤولين إيرانيين وقطريين في طهران خلال الأسبوع الجاري ساعدت في حل بعض النقاط العالقة المتبقية في اتفاق محتمل بين إيران وأمريكا.

اتفاق محتمل بين إيران وأمريكا

وبحسب الشبكة الأمريكية، شملت القضايا التي لا تزال محل نقاش تفاصيل آلية سير المفاوضات المستقبلية بشأن البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى تسلسل تقديم الإغاثة المالية لإيران.

أحدث مسودة للاتفاق المقترح مع أمريكا

وقال أحد المسؤولين المطلعين على المفاوضات، إن إيران سلمت أحدث مسودة للاتفاق المقترح مع الولايات المتحدة عبر وسطاء قطريين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووفقًا لـ"سي إن إن" فأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد قبل نحو أسبوعين مقترحا للاتفاق بعد إدخال تعديلات عليه، سعيا لتشديد بعض البنود المتعلقة بالملف النووي، في ظل تزايد إحباطه من تأخر الرد الإيراني.

وأوضح أحد المسؤولين، أن المحادثات التي جرت عبر الوساطة القطرية هذا الأسبوع أسهمت في تضييق بعض الفجوات بين الجانبين، مشيرًا إلى أن المسؤولين الأمريكيين يواصلون التواصل مع الوسطاء بشكل مستمر، رغم تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية.

ورغم ذلك، أشارت سي إن إن، إلى أن ترامب أعرب مرارا خلال الشهر الماضي عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، دون أن تفضي تلك التوقعات حتى الآن إلى نتائج ملموسة.

وفي وقت سابق، من اليوم، أعلن ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، إلغاء ضرب إيران وعمليات القصف التي كانت مقررة مساء اليوم، إثر التوصل إلى توافق رفيع المستوى بشأن إبرام صفقة موسعة.

وكتب ترامب: "استناداً إلى حقيقة أن المناقشات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد وصلت إلى أعلى مستوى من القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها، فقد ألغيت، بصفتي رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، الضربات والقصف المقررة ضد إيران هذا المساء".

وأكد ترامب أن المحادثات الجارية حظيت من حيث المفهوم والتفصيل، بموافقة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها.

وأشار ترامب إلى أن الحصار البحري على إيران سيظل مستمرًا ونافذًا حتى إتمام هذه الصفقة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان التوقيع قريبًا.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصادر إيرانية، إنه نظرا لقبول أمريكا بنص إيران المقترح فإن احتمالات إقرار هذا النص في الهيئات العليا للنظام مرتفعة.