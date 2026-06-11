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محافظ الوادي الجديد تبحث تطوير "التمور" واستصلاح أراضٍ بأبو طرطور

كتب : محمد الباريسي

10:18 م 11/06/2026

محافظ الوادي الجديد مع ريس هيئة تنمية الصعيد

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بحثت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المحافظة، في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.

دعم المشروعات الاستثمارية بالمحافظة

واستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد محافظ الوادي الجديد بمقر الهيئة، حيث ناقش اللقاء آليات التنسيق خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة.

وأكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم حرص الهيئة على استمرار التعاون مع محافظة الوادي الجديد، ودعم المشروعات ذات الأولوية بما يحقق التنمية المستدامة ويوفر فرصًا تنموية جديدة لأبناء المحافظة.

فرص واعدة في الزراعة والصناعة

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الوادي الجديد تمتلك فرصًا واعدة في قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار، مؤكدًا استعداد الهيئة لدعم المشروعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي وتعزز جهود التنمية المستدامة.

تطوير مجمع التمور واستصلاح أبو طرطور

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التعاون مع القطاع الخاص في المجالات الزراعية والصناعية والاستثمارية، ومن بينها تطوير مجمع التمور بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مشروع استصلاح 450 فدانًا في منطقة أبو طرطور.

استمرار التنسيق وتعزيز الشراكات

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية تدعم التنمية المستدامة وترفع معدلات النمو الاقتصادي بمحافظة الوادي الجديد، مع فتح مسارات أوسع لمشاركة القطاع الخاص.

حضر اللقاء الدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، والشهباء علي مدير عام الشئون القانونية، وصفاء حسني مدير عام التخطيط الاستراتيجي.

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