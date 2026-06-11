تواصل محافظة جنوب سيناء جهودها لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة بمدينة شرم الشيخ، في إطار توجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك المياه وتقليل نفقات التشغيل، من خلال توسيع استخدام المياه المعالجة في ري المساحات الخضراء بدلاً من الاعتماد على المياه المحلاة.

وقالت المهندسة حنان عمر، نائب رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب وشمال سيناء، إن الشركة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في أعمال الري، بما يسهم في توفير كميات أكبر من مياه الشرب النقية للمواطنين وتقليل التكلفة الاقتصادية المرتبطة بإنتاج المياه المحلاة.

وأضافت أن مدينة شرم الشيخ تضم مساحات خضراء واسعة تتطلب كميات كبيرة من المياه، الأمر الذي يجعل الاعتماد على المياه المعالجة خيارًا اقتصاديًا وبيئيًا أكثر كفاءة.

وأوضحت أن المخطط الجاري إعداده يتضمن إنشاء شبكات ومحطات رفع بأطوال وأقطار مختلفة لفصل شبكة المياه المعالجة عن شبكة المياه المحلاة، بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 200 مليون جنيه.

وأكدت أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، ويهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية داخل المدينة.

وأشارت إلى أن التوسع في استخدام المياه المعالجة يتطلب إنشاء محطة معالجة جديدة، إلى جانب شبكات وروافع قادرة على نقل المياه إلى مختلف قطاعات مدينة شرم الشيخ، بما يضمن تلبية احتياجات المسطحات الخضراء دون التأثير على مخصصات مياه الشرب.

وأكدت نائب رئيس القطاع أن محطات التحلية تمثل تكلفة تشغيلية مرتفعة بسبب اعتمادها على مكونات مستوردة واستهلاكها الكبير للطاقة الكهربائية، وهو ما يجعل توجيه المياه المحلاة للاستخدامات المنزلية فقط أحد الأهداف الرئيسية للمشروع، مع الاعتماد على المياه المعالجة في أعمال الري والحفاظ على الموارد المائية المتاحة.