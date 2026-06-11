كشف مصدر بشركة مترو الأنفاق، أن أحد القطارات خرج عن القضبان داخل نطاق محطة المعصرة بالخط الأول لمترو الأنفاق، ما أدى إلى توقف حركة التشغيل في اتجاه حلوان.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن فرق الطوارئ والصيانة انتقلت إلى موقع الحادث فور وقوعه، للعمل على إعادة تشغيل الخط وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن القطار كان في طريقه لمغادرة المحطة، ولم يكن قد تحرك سوى مسافة قصيرة قبل وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن الحادث وقع في اتجاه حلوان، وأن سبب العطل لا يزال قيد الفحص والمعاينة.