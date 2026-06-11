لم يعد إنشاء الكباري والمحاور الجديدة في الإسكندرية مجرد حلول هندسية لفك "عُقد المرور" المزمنة، بل تحول إلى فلسفة جديدة لإعادة استغلال المساحات وخلق مساحات للحياة والتنزه، ومع دقات طبول صيف 2026، يظهر كوبري "الفريق أول سليمان عزت" بشرق المدينة، ليس فقط كشريان ينقل السيارات في دقائق، بل كـ "رئة حضارية وملاعب رياضية" أسفل الخرسانة.

ففي عروس البحر التي لا تنام صيفًا، طالما كانت مناطق "شارع 45 وسيدي بشر" بمثابة كابوس مروري يلتهم ساعات من عطلة المصطافين وأهل المدينة، إلا أن التشغيل الرسمي لهذا المحور الجديد جاء ليربط الكورنيش بالطريق الدولي الساحلي، وينهي أزمة دامت لسنوات.

ملاعب تنس وجراجات ذكية أسفل كوبري سليمان عزت

المفاجأة الأبرز في مشروع كوبري "سليمان عزت" ليست في مساراته العلوية فحسب، بل في خطة استغلال المساحات الشاسعة أسفله؛ حيث تدرس محافظة الإسكندرية تحويل هذه الفراغات إلى مراكز خدمة وحياة نابضة، عبر إقامة أنشطة رياضية تشمل ملاعب خماسية وملاعب تنس، ليتحول محيط الكوبري إلى متنفس لأبناء المناطق المجاورة.

ولمنع أزمة "الركنة العشوائية" التي تشتهر بها الإسكندرية صيفًا، تم إنشاء موقفين متطورين للسيارات أسفل الكوبري: الأول يسع 100 سيارة باتجاه الدولي الساحلي، والثاني بطاقة 60 سيارة ناحية شارع 45، مع تطبيق إجراءات صارمة لمنع ظهور أي مواقف عشوائية.

12 حارة مرورية تنهي زمن مطب السادات ومصطفى كامل

هندسيًا، يمتد الكوبري بطول 2.6 كيلومتر بتصميم متعدد المستويات يضم 4 اتجاهات رئيسية (شارع 45، الدولي الساحلي، ميدان الساعة، ومنطقة المعمورة) بإجمالي 12 حارة مرورية (3 حارات بكل اتجاه)، مما يضمن فك التداخل تمامًا بين السيارات القادمة من شرق وغرب المحافظة.

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن هذا المحور حقق ربطًا مباشرًا وسريعًا بين الكورنيش والدولي الساحلي، مساهمًا في خفض معدلات الاختناق المروري بالمناطق الحيوية بنسبة تتراوح بين 15 و25%، لاسيما الأزمة المزمنة عند تقاطع شارعي السادات ومصطفى كامل، مما يقلل زمن الرحلات ويمنح المواطنين والزوار جودة حياة أفضل.

خطة تطوير شاملة لـ "طريق مصطفى كامل"

ولم يتوقف الأمر عند حدود الكوبري؛ إذ تزامن مع تفعيله إعلان اللواء عصام الغرابلي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، واللواء أسامة الجنزوري، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، عن خطة شاملة لتحويل المدن الكبرى لمراكز لوجستية وسياحية حديثة.

وشملت هذه الرؤية رفع كفاءة وتطوير طريق "مصطفى كامل" الرئيسي بطول 5 كيلومترات، بداية من كوبري الساعة وحتى المندرة، من حيث الرصف والإشارات الضوئية وعناصر الأمان، لتستقبل مناطق شرق الإسكندرية ملايين المصطافين هذا الصيف بوجه جديد تمامًا.. انسيابية في الأعلى، وحياة ورياضة في الأسفل.