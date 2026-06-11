ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-6-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.82 جنيه للشراء، و13.88 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.15 جنيه للشراء، و14.19 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 135.83 جنيه للشراء، و138.25 جنيه للبيع، بزيادة 66 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 13.2 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و14.3 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

سعر الدينار الأردني: 72.54 جنيه للشراء، و73.62 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 164.49 جنيه للشراء، بزيادة 79 قرشًا، و169.69 جنيه للبيع، بزيادة 81 قرشًا.