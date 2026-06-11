سي إن إن: المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة رغم تبادل الضربات

وكالات

أكد مصدر دبلوماسي أن المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران ما زالت مستمرة، مشيراً إلى أنها لم تتوقف رغم التطورات العسكرية التي شهدتها الساعات الماضية.

ونقلت شبكة سي إن إن عن المصدر أن جولات التفاوض استمرت طوال الليل، موضحاً أن المناقشات لا تزال تسير على المسار الصحيح في إطار الجهود المبذولة بين الطرفين.

وبحسب المصدر، فإن تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الليل لم يؤد إلى وقف المباحثات، إذ واصلت الأطراف المعنية مناقشاتها بالتوازي مع التطورات الميدانية الأخيرة.