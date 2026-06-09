قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية استبعاد رئيس إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وملاحظين اثنين وإدارية، وإحالتهم إلى التحقيق، وذلك على خلفية الإهمال الوظيفي وعدم تنفيذ التعليمات والمهام المكلفين بها خلال سير امتحانات الشهادة الإعدادية.

قرارات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن لجان الامتحانات

وأكدت المديرية أن القرار يأتي في إطار المتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات والحرص على تحقيق الانضباط داخل اللجان، مشددة على عدم التهاون مع أي تقصير قد يؤثر على انتظام العملية الامتحانية أو الإخلال بالقواعد المنظمة لها.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على استمرار المتابعات الميدانية والمرور المفاجئ على اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، لضمان توفير المناخ المناسب للطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.