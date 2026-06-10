واصلت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأربعاء، متابعة أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الأول)، حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحان مادة النحو وسط أجواء مستقرة ومنظمة على مستوى الجمهورية.

وتابعت الغرفة سير الامتحانات لحظة بلحظة من خلال منظومة المتابعة المركزية، للتأكد من انتظام العمل داخل اللجان والتعامل الفوري مع أي مستجدات، بما يضمن توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب.

وأكد التقرير الوارد من غرفة العمليات المركزية أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، دون ورود شكاوى تتعلق بخروجها عن المقررات الدراسية، كما استمرت أعمال التنسيق والمتابعة مع المناطق الأزهرية المختلفة لضمان حسن سير الامتحانات.

وشهد اليوم متابعة إلكترونية من الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، لسير الامتحانات على مستوى الجمهورية، للاطمئنان على انتظام اللجان وتوافر الأجواء الملائمة للطلاب.

كما أجرى أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، متابعة ميدانية وإلكترونية لأعمال الامتحانات، وتفقد عددًا من اللجان بمنطقة القاهرة الأزهرية؛ للوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وأشار التقرير إلى متابعة الحالة الصحية لأحد أعضاء لجنة مصر الجديدة العسكرية بعد تعرضه لوعكة صحية عقب انتهاء أعمال اللجنة، حيث تم نقله لتلقي الرعاية اللازمة، مع استمرار الاطمئنان على حالته الصحية.

وأكدت غرفة العمليات المركزية حرصها على توفير سبل الدعم والرعاية للطلاب داخل اللجان، بما يسهم في تحقيق الانضباط والراحة النفسية، وضمان سير الامتحانات بصورة منتظمة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية، تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، بمشاركة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة في أعمال الملاحظة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان حسن سير العملية الامتحانية.