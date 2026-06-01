مياه النيل تغمر أراضي وطرقًا بأسيوط وتحركات عاجلة لاحتواء الأزمة - صور

كتب : محمود عجمي

08:28 م 01/06/2026
    غمر جزئي للأراضي دون خسائر بمركزي ابوتيج والبداري
    غمر جزئي للأراضي دون خسائر بمركزي ابوتيج والبداري
    غمر جزئي للأراضي دون خسائر بمركزي ابوتيج والبداري
    غمر جزئي للأراضي دون خسائر بمركزي ابوتيج والبداري
    غمر جزئي للأراضي دون خسائر بمركزي ابوتيج والبداري
    غمر جزئي للأراضي دون خسائر بمركزي ابوتيج والبداري
    غمر جزئي للأراضي دون خسائر بمركزي ابوتيج والبداري
    غمر جزئي للأراضي دون خسائر بمركزي ابوتيج والبداري
    غمر جزئي للأراضي دون خسائر بمركزي ابوتيج والبداري
    غمر جزئي للأراضي دون خسائر بمركزي ابوتيج والبداري
    غمر جزئي للأراضي دون خسائر بمركزي ابوتيج والبداري
    غمر جزئي للأراضي دون خسائر بمركزي ابوتيج والبداري
    غمر جزئي للأراضي دون خسائر بمركزي ابوتيج والبداري
    غمر جزئي للأراضي دون خسائر بمركزي ابوتيج والبداري
    غمر جزئي للأراضي دون خسائر بمركزي ابوتيج والبداري
    غمر جزئي للأراضي دون خسائر بمركزي ابوتيج والبداري
    غمر جزئي للأراضي دون خسائر بمركزي ابوتيج والبداري
    غمر جزئي للأراضي دون خسائر بمركزي ابوتيج والبداري
    غمر جزئي للأراضي دون خسائر بمركزي ابوتيج والبداري

تعرضت عدد من القرى بمركزي أبوتيج والبداري بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، لغمر جزئي للأراضي الزراعية بمياه نهر النيل، في مشهد يتكرر سنويًا خلال موسم ارتفاع المناسيب، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

حالة من القلق بين الأهالي

سادت حالة من القلق بين سكان القرى المتضررة، بعد ارتفاع منسوب المياه الذي أدى إلى غمر بعض الطرق والأراضي الزراعية، خاصة في قرى جزيرة العقال القبلي والشيخ عتمان ومنشأة همام وطعمة بمركز البداري، إلى جانب قريتي باقور والنخيلة بمركز أبوتيج.

تأثر الأراضي الزراعية وقطع طرق

تسببت المياه في غمر مساحات من الأراضي الزراعية وقطع بعض الطرق الداخلية، ما أدى إلى صعوبة الحركة في عدد من المناطق، مع تضرر بعض الزراعات داخل أراضي طرح النهر، التي تتأثر سنويًا بارتفاع المنسوب.

مطالب الأهالي بالتدخل

أعرب الأهالي عن استيائهم من استمرار غمر الأراضي وامتداد المياه إلى بعض الطرق، مطالبين بسرعة التدخل لفتح مسارات لتصريف المياه وتوفير طرق بديلة، خاصة في القرى المتضررة بجزيرة الشيخ عتمان والعقال القبلي.

توضيح رسمي: الظاهرة طبيعية

وأكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري أن ما يحدث يُعد ظاهرة طبيعية تُعرف بـ"طرح النهر"، مشيرًا إلى أنه يتم تحذير المواطنين من البناء أو التعدي على هذه الأراضي، نظرًا لتعرضها السنوي للغمر.

تحركات ميدانية لاحتواء الأزمة

وفي سياق متصل، دفعت الوحدة المحلية بمركز البداري بمعدات ثقيلة لفتح طرق بديلة بقرية العقال القبلي بعد انقطاع بعض المسارات بسبب المياه، فيما تواصلت المتابعة الميدانية في مركز أبوتيج لرصد منسوب النيل والتأكد من استقرار الأوضاع.

متابعة مستمرة وتحذيرات

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار متابعة الموقف على مدار الساعة، مع رفع درجة الاستعداد تحسبًا لأي ارتفاعات إضافية في منسوب المياه، داعية المواطنين إلى توخي الحذر في المناطق القريبة من مجرى النيل.

نهر النيل ارتفاع المياه فيضان النيل الفيضان

