عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية اجتماعًا موسعًا لبحث الترتيبات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية، في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان سير العملية الامتحانية في أجواء من الانضباط والشفافية.

امتحانات الشهادة الإعدادية

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حسام الدين عبد الفتاح محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وترأس الاجتماع أشرف محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ومروان غراب وكيل المديرية، بحضور تامر القلا مدير إدارة الأمن، إلى جانب مديري الإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والمراقبين الأوائل على مستوى المحافظة.

خطة متكاملة لتأمين لجان الامتحانات

استهدف الاجتماع وضع خطة عمل متكاملة تضمن توفير مناخ آمن ومستقر للطلاب داخل اللجان، ومتابعة جميع الإجراءات التنظيمية الخاصة بسير الامتحانات.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المحاور، أبرزها تشديد الرقابة على خطوط سير توزيع أوراق الأسئلة وتأمين المطبعة السرية، إلى جانب التأكد من جاهزية المقار الامتحانية وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة داخل اللجان، مع توافر الرعاية الطبية اللازمة.

إجراءات صارمة لمواجهة الغش

أكدت المديرية أهمية تطبيق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، مع التشديد على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات قد تؤثر على انتظام العملية الامتحانية.

كما جرى التأكيد على ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بغرفة العمليات المركزية بالمديرية، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ خلال سير الامتحانات.

توجيهات قيادات المديرية

شدد أشرف محمود على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة للامتحانات، مؤكدًا أن مصلحة الطالب تأتي في مقدمة أولويات العمل داخل اللجان.

ومن جانبه، أوضح مروان غراب أهمية التنسيق بين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل، والعمل على تهيئة الأجواء النفسية المناسبة للطلاب، والتعامل بحزم تربوي مع أي مواقف طارئة.

واختتمت قيادات المديرية بالتأكيد على أن امتحانات الشهادة الإعدادية تمثل مسؤولية وطنية وتربوية، تستوجب توفير بيئة عادلة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب وتعكس الانضباط داخل المنظومة التعليمية بمحافظة القليوبية.