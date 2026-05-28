فرحة العيد على ضفاف النيل.. إقبال كثيف على العبارات النهرية بأسيوط

كتب : محمود عجمي

01:11 م 28/05/2026
توافد الشباب والأطفال والأسر بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، على العبارات النهرية للاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من البهجة والسعادة التي سيطرت على المواطنين.

رحلات نيلية على أنغام الموسيقى

وتستغرق الرحلة النهرية قرابة الخمس عشرة دقيقة، تنطلق من مرسى حديقة الفردوس بمدينة أسيوط وصولًا إلى القناطر، لتعود نحو الكوبري العلوي. وقد طغت مشاعر الفرح على المواطنين، وسط تفاعل الشباب والأطفال بالرقص على أنغام الموسيقى والـ"DJ" التي أضفت طابعًا احتفاليًا خاصًا على الرحلة.

متابعة ميدانية لحركة المعديات

وفي سياق متصل، أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لحركة المعديات والعبارات النهرية في كافة مراكز وقرى المحافظة خلال فترة الأعياد. ووجه المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية للأحياء والمراكز بضرورة التحقق من توافر كافة اشتراطات الأمن والسلامة قبل تسيير أي رحلة، حفاظًا على أرواح المحتفلين.

مراجعة دورية ومنع الحمولات الزائدة

وكلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بإجراء جولات تفتيشية دورية على المعديات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من كفاءة التشغيل وتوافر أدوات الإنقاذ والإطفاء. كما شدد على ضرورة الالتزام الصارم بالحمولات المقررة، محذرًا من السماح بأي تكدس أو أعداد زائدة، مع التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة فورًا حيال أي مخالفات تهدد سلامة الركاب.

استنفار تنفيذي للتعامل الفوري مع البلاغات

وأعلن المحافظ عن رفع حالة الاستعداد القصوى على مدار الساعة، نظرًا لزيادة حركة تنقل المواطنين بين القرى والمراكز خلال العيد. وأمر بالتعامل الفوري والجاد مع أية بلاغات أو ملاحظات تخص حركة الملاحة النهرية، مؤكدًا على استمرار التنسيق المشترك بين الوحدات المحلية، وقوات الحماية المدنية، وإدارات الري، والنقل النهري، لتأمين سير الاحتفالات وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

