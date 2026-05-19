شهدت محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، غرق 3 أشخاص فى مياه نهر النيل أثناء السباحة هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، وذلك فى مناطق متفرقة بالمحافظة

غرق حالتين فى السباعية

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى جثتى شخصين بمدينة السباعية شمال محافظة أسوان، بعدما تعرضا للغرق أثناء النزول إلى مياه النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثمانين تحت تصرف الجهات المختصة.

حالة ثالثة بقرية الأعقاب

كما تم انتشال جثة شخص ثالث من منطقة المغارة التابعة لقرية الأعقاب بمركز أسوان، بعد تعرضه للغرق أثناء السباحة فى مياه النيل هربًا من حرارة الطقس المرتفعة.

أسوان تسجل أعلى حرارة في الجمهورية

وجاءت هذه الوقائع بالتزامن مع تسجيل محافظة أسوان أعلى درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، بعدما وصلت العظمى إلى 48 درجة مئوية، وفقًا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية، بالتزامن مع موجة طقس شديدة الحرارة تضرب مختلف أنحاء البلاد، لتُلقب المحافظة مجددًا بـ"أسخن مكان فى مصر".