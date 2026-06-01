بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا إلى 17 عاملًا

كتب : جمال محمد

06:35 م 01/06/2026

انقلاب ميكروباص - ارشيفية

حصل "مصراوي" على قائمة بأسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص وقع على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ملوي بمحافظة المنيا، وأسفر عن إصابة 17 عاملًا بكسور وكدمات متفرقة.

عدد المصابين

وضمت قائمة المصابين كلًّا من:

صدام عبد النعيم علي (41 عامًا)، يوسف علي خلف (19 عامًا)، خلف حسن محمد (47 عامًا)، محمد علي عبد العزيز (40 عامًا)، سيد علي خلف (31 عامًا)، محمد رؤوف حسن (16 عامًا)، محمد فرحات يوسف (20 عامًا).

كما شملت القائمة:

أحمد عبد اللطيف محمود (39 عامًا)، أسامة خليل خلف (46 عامًا)، حجاج غزي مدني (43 عامًا)، سيد حسين محمود (48 عامًا)، ناجي كمال عبد العزيز (33 عامًا)، وليد عبد اللطيف محمود (25 عامًا)، محمد عادل محمد (19 عامًا)، رضا علي عبد العزيز (29 عامًا)، أحمد خيري درويش (31 عامًا)، علي سيد حسين (17 عامًا)، وجميعهم من مركز سمالوط.

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة بالقرب من منطقة مصنع السكر، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص وإصابة العمال الـ17 بإصابات متفرقة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

