أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن فرنسا قررت حظر مشاركة ممثلين لحكومة الاحتلال في معرض "يوروساتوري" للدفاع، المقرر إقامته في باريس خلال الشهر الجاري.

قيود على الشركات الإسرائيلية

ذكرت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، أن السلطات الفرنسية منعت أيضا شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية من عرض الأنظمة الهجومية خلال المعرض، في خطوة تفرض قيودا على مشاركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية في الحدث.

السماح بعرض منتجات الدفاع الجوي فقط

بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية، ستقتصر مشاركة الشركات الإسرائيلية على عرض منتجات وأنظمة الدفاع الجوي، دون السماح بعرض أي معدات أو أنظمة هجومية.