مدبولي يبحث مع محافظ المركزي ووزير المالية تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع

كتب : أحمد العش

07:11 م 01/06/2026

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا حضره كل من: حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ إذ تم استعراض عددٍ من الملفات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية اليوم

شهد الاجتماع استعراض اجراءات التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة، سواء ما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، أو المواد البترولية، وكذا مستلزمات الانتاج.

وتناول الاجتماع أيضًا عددًا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، فضلاً عن استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي.

واستعراض اجتماع رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية أيضًا جهود تنسيق السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي، ودور هذا التنسيق في الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات التضخم.

واختتم الاجتماع باستعراض المؤشرات الخاصة بجهود تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي؛ لضمان توافر المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.

