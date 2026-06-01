الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط مسيّرة قُرب الحدود مع لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل، رصد سقوط طائرة مسيّرة انتحارية قُرب الحدود مع لبنان، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.

مسيّرة أُطلقت من الأراضي اللبنانية

أوضح جيش الاحتلال، في بيانه الصادر اليوم الإثنين، أن الطائرة المسيرة أُطلقت من الأراضي اللبنانية وسقطت داخل إسرائيل في منطقة رأس الناقورة الحدودية، دون أن تُسفر عن وقوع إصابات أو أضرار بشرية.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.