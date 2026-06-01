انطلق في محافظة المنيا، اليوم الإثنين، التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، في خطوة تستهدف تقديم خدمات طبية متكاملة لنحو 7 ملايين مواطن بجميع مراكز المحافظة التسع.

تفاصيل التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا

وقال الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن التشغيل التجريبي بدأ داخل 10 مستشفيات و22 وحدة صحية موزعة على مختلف مراكز المحافظة، ضمن المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة الجديدة.

وأوضح أن المنظومة تعتمد على تكامل أدوار ثلاث هيئات رئيسية، لضمان تقديم خدمة صحية شاملة ومتكاملة للمواطنين.

3 هيئات لإدارة المنظومة الصحية

وأشار إلى أن الهيئة الأولى هي هيئة الرعاية الصحية، والتي تتولى إدارة وتشغيل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بينما تتولى هيئة التأمين الصحي الشامل مهمة تسجيل المواطنين ودعوتهم للانضمام للمنظومة، عبر منظومة إلكترونية متكاملة.

وأضاف أنه تم التعاقد مع أخصائي المنافذ لانتشارهم داخل المحافظة لمساعدة المواطنين في التسجيل وإنشاء ملف طبي إلكتروني لكل مواطن.

وحدات صحية ضمن مبادرة حياة كريمة

وأكد أن نظام التأمين الصحي الشامل يعتمد بشكل أساسي على وحدات الرعاية الأولية، موضحًا أن المحافظة تضم 113 وحدة صحية ضمن مبادرة “حياة كريمة”، تم تشغيل 29 وحدة منها بالفعل، وجارٍ تجهيز 60 وحدة أخرى، على أن تدخل باقي الوحدات الخدمة تباعًا بعد استكمال التجهيزات.

كما أشار إلى وجود مستشفيات جامعة المنيا ضمن المنظومة لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

ولفت وكيل الوزارة إلى أن الهيئة الثالثة في المنظومة هي هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (جهار)، وهي المسؤولة عن اعتماد منشآت الرعاية الصحية الحكومية والخاصة وفق معايير الجودة.

استثمارات ضخمة لتطوير القطاع الصحي

من جانبه، أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن الدولة خصصت نحو 48 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية، بما يضمن نجاح تطبيق المنظومة وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية.

وأكد أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.