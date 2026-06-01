التموين تبدأ صرف مقررات يونيو 2026.. واستمرار طرح السلع دون زيادة بالأسعار

كتب : محمد سامي

04:04 م 01/06/2026

السلع الغذائية

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف المقررات التموينية الخاصة بشهر يونيو 2026 لأصحاب البطاقات، من خلال المنافذ المعتمدة على مستوى الجمهورية، مع استمرار طرح السلع الأساسية بالأسعار الرسمية دون أي زيادات.

ويحصل المستفيدون من منظومة الدعم التمويني على 50 جنيهًا للفرد المقيد على البطاقة حتى أربعة أفراد، فيما يتم صرف 25 جنيهًا للفرد الخامس وما يليه، وفقًا للضوابط المنظمة لمنظومة الدعم.

وتوفر الوزارة السلع التموينية من خلال نحو 40 ألف منفذ تضم بقالي التموين وفروع مشروع "جمعيتي" والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة بمختلف المحافظات، بما يضمن إتاحة السلع المدعمة للمواطنين.

وبحسب قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2026، سجل سعر السكر المعبأ وزن كيلو جرام 12.60 جنيه، وزيت الخليط عبوة 800 مللي 30 جنيهًا، والدقيق المعبأ وزن كيلو جرام 18 جنيهًا، فيما بلغ سعر المكرونة وزن 800 جرام 17 جنيهًا، والمكرونة وزن 400 جرام 8.5 جنيه.

وأكدت وزارة التموين استمرار صرف السلع التموينية للمستفيدين طوال الشهر، مع متابعة توافر المنتجات الأساسية بالمنافذ التموينية لتلبية احتياجات المواطنين.

