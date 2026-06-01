إعلان

نتنياهو يطلب من المحكمة تعليق جلسة محاكمته لحضور احتفالات.. ما القصة؟

كتب : محمد جعفر

02:25 م 01/06/2026

بنيامين نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وسائل إعلام عبرية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من قضاة محكمة تل أبيب الجزئية إلغاء الساعات الأولى من شهادته في محاكمته الجنائية المقررة غداً، من أجل حضور مراسم أداء اليمين لرئيس جهاز الموساد الجديد، رومان جوفمان.

انتقادات من هيئة المحكمة

وأبدى القضاة اعتراضهم على الطلب، مؤكدين أنهم وافقوا في مرات سابقة على تأجيل جلسات بسبب اعتبارات أمنية ودبلوماسية عاجلة، لكنهم شددوا على أن هذه المرونة لا ينبغي أن تمتد إلى المناسبات الاحتفالية.

وقالت القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان، رئيسة هيئة القضاة الثلاثة، إن القضايا الأمنية تستدعي التعامل بمرونة، بينما لا يمكن تبرير تعطيل المحاكمة لأسباب احتفالية، مضيفة أن الجهات المنظمة للفعاليات يمكنها التكيف مع مواعيد المحكمة وليس العكس.

قرار جزئي وموقف غير محسوم

ورغم الانتقادات، لم يصدر قرار نهائي بشأن الطلب حتى الآن، في حين وافق القضاة على طلب منفصل لنتنياهو يتعلق بحضور مراسم أخرى خلال استراحة الغداء في المحكمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو محاكمة نتنياهو محكمة تل أبيب جهاز الموساد رومان جوفمان القضاء الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

زوجان و4 أبناء وشقيق الأب.. ننشر أسماء ضحايا "حادث المريوطية" بالبدرشين
حوادث وقضايا

زوجان و4 أبناء وشقيق الأب.. ننشر أسماء ضحايا "حادث المريوطية" بالبدرشين
بعد 45 عامًا.. قرار حكومي جديد بشأن ضحايا حادث اغتيال السادات
أخبار مصر

بعد 45 عامًا.. قرار حكومي جديد بشأن ضحايا حادث اغتيال السادات
ما حكم ذهاب المعتدة إلى أختها والمبيت عندها؟.. أمين الفتوى يوضح
أخبار

ما حكم ذهاب المعتدة إلى أختها والمبيت عندها؟.. أمين الفتوى يوضح
بعد "الطلاق بالثلاثة".. مصطفى أبو سريع يعود إلى زوجته وهذا رأي الأزهر والإفتاء
أخبار

بعد "الطلاق بالثلاثة".. مصطفى أبو سريع يعود إلى زوجته وهذا رأي الأزهر والإفتاء
تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية تتراجع لأدنى مستوى منذ 2010.. ماذا
أخبار البنوك

تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية تتراجع لأدنى مستوى منذ 2010.. ماذا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

فترة انتقالية جديدة.. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب
حكم نهائي.. النقض تؤيد سجن المعتدي على "الطفل ياسين" 10 سنوات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: موجة حارة تدريجية تضرب البلاد