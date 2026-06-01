أفادت وسائل إعلام عبرية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من قضاة محكمة تل أبيب الجزئية إلغاء الساعات الأولى من شهادته في محاكمته الجنائية المقررة غداً، من أجل حضور مراسم أداء اليمين لرئيس جهاز الموساد الجديد، رومان جوفمان.

انتقادات من هيئة المحكمة

وأبدى القضاة اعتراضهم على الطلب، مؤكدين أنهم وافقوا في مرات سابقة على تأجيل جلسات بسبب اعتبارات أمنية ودبلوماسية عاجلة، لكنهم شددوا على أن هذه المرونة لا ينبغي أن تمتد إلى المناسبات الاحتفالية.

وقالت القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان، رئيسة هيئة القضاة الثلاثة، إن القضايا الأمنية تستدعي التعامل بمرونة، بينما لا يمكن تبرير تعطيل المحاكمة لأسباب احتفالية، مضيفة أن الجهات المنظمة للفعاليات يمكنها التكيف مع مواعيد المحكمة وليس العكس.

قرار جزئي وموقف غير محسوم

ورغم الانتقادات، لم يصدر قرار نهائي بشأن الطلب حتى الآن، في حين وافق القضاة على طلب منفصل لنتنياهو يتعلق بحضور مراسم أخرى خلال استراحة الغداء في المحكمة.