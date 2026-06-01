سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، عقب مصرع 3 صيادين من أبناء القرية أثناء عملهم على متن قارب صيد في المياه الليبية.

تفاصيل وفاة 3 صيادين من كفر الشيخ في ليبيا

ووفق مصادر من أهالي القرية، كان على متن القارب 7 صيادين، بينهم 6 من أبناء برج مغيزل وصياد سوداني الجنسية، حيث كانوا يعملون في رحلة صيد انطلقت من الأراضي الليبية.

انفجار محرك قارب قبالة سواحل ليبيا

وأوضح الأهالي أن قارب الصيد غادر ميناء طرابلس الليبي أمس متجهًا إلى مدينة زوارة في رحلة صيد، إلا أن انفجارًا وقع في المحرك الرئيسي للقارب أثناء إبحاره في مياه البحر المتوسط قبالة سواحل مدينة الزاوية الليبية.

مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين

وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص، بينهم 3 صيادين من أبناء قرية برج مغيزل وهم: خميس حسن الصعيدي قائد طاقم العمل بالقارب، وحسنين أبوسعد، وسعد يحي، بالإضافة إلى صياد رابع يحمل الجنسية السودانية.

كما أصيب 3 صيادين آخرين من أبناء القرية بجروح متفاوتة، حيث جرى نقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

حالة من الحزن بين الأهالي

وخيمت أجواء الحزن على أهالي القرية فور ورود نبأ الحادث، خاصة أن الضحايا من العاملين في مهنة الصيد التي تعد المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لعدد كبير من أبناء المنطقة، وسط دعوات بالرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.