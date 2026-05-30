دير المحرق بأسيوط يصدر بياناً بشأن إصابة 5 زائرين فى حادث تسريب غاز

كتب : محمود عجمي

03:02 م 30/05/2026

أصدر دير السيدة العذراء مريم "المحرق" بمركز القوصية في محافظة أسيوط، بياناً رسمياً اليوم السبت، لطمأنة المواطنين بشأن واقعة تسرب الغاز التي شهدها الدير مساء أمس الجمعة.

وأكد البيان استقرار الحالة الصحية لخمسة شباب تعرضوا لاختناق وضيق في التنفس، مشيراً إلى تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وعودتهم لممارسة حياتهم بصورة طبيعية، معرباً عن شكره وتقديره لكل من تواصل للاطمئنان عليهم.

تفاصيل الحادث وهوية المصابين

تعود تفاصيل الواقعة إلى مساء الجمعة، حين تعرض 5 أشخاص لحالات اختناق إثر تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل أحد مباني الدير.

وفي تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أوضح مصدر مسؤول بالدير أن المصابين هم من الضيوف والزائرين المعتادين على قضاء إجازاتهم في مباني المبيت التابعة للدير، مشيراً إلى أن من بينهم ثلاثة أشقاء، ومؤكداً نقلهم جميعاً إلى المستشفى حيث تشهد حالتهم تحسناً مستمراً.

تقرير طبي بأسماء الضحايا

وفي السياق ذاته، كشف مصدر طبي عن هوية المصابين وأعمارهم، وشملت القائمة كلاً من: "فادي. ف" (24 عاماً)، و"هاني. ب" (22 عاماً)، و"وائل." (26 عاماً)، إلى جانب الأشقاء "إبراهيم. س" (24 عاماً)، و"رائد. س" (29 عاماً).

التحريات الأمنية والمعاينة الأولية

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تسرب غاز داخل دير المحرق ووجود مصابين.

وانتقلت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القوصية إلى الموقع، وأسفرت التحريات والمعاينة الأولية عن تأكيد حدوث تسرب للغاز من الأسطوانة، مما أدى إلى إصابة المتواجدين بصعوبة بالغة في التنفس.

التدخل العاجل والإجراءات القانونية

وسارعت سيارات الإسعاف بالانتقال إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية العاجلة ومتابعة حالتهم الصحية، وتم تحرير المحضر القانوني اللازم بالواقعة، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

